Iker Casillas sale al paso de los rumores de su suplencia en su Twitter

Lisboa, 26 oct (EFE).- El portero del Oporto, Iker Casillas, salió al paso, en su cuenta de Twitter, de los rumores que circulan en los últimos días sobre su suplencia en los últimos partidos de Liga y Champions.

En respuesta a la publicación de un medio portugués que aseguraba que "el Oporto quiere vender a Iker Casillas para respetar el 'fair play' financiero", el guardameta contestó: "Jopetas!! Os lo dicen a vosotros y a mí no me dicen nada?? Con quien habláis del @FCPorto??".

Con el comentario "F 7....agua!!!", Casillas también quiso desmentir la información de algunos diarios en el sentido de que su suplencia obedecía a las "debilitadas finanzas del Oporto", por lo que tendría que desprenderse del madrileño en el mercado de invierno.

Con el mismo argot y el comentario "4,76,98,6,35,74,65... línea!!!! Comprobamos...la línea NO es correcta!!", Casillas quiso desmentir asimismo la versión de que suplencia respondió al uso del teléfono móvil durante los entrenamientos.

El jugador, que afronta este año su tercera temporada en el Oporto, mostró su descontento con lo publicado estos días y aseguró en su cuenta de Twitter que "Eso de contrastar y corroborar ya mejor para el año que viene...".

La serie de comentarios la quiso zanjar recordando que hace 25 días, con él de titular, el Oporto lideraba la Liga (tras ocho jornadas) y el grupo de Liga de Campeones. "En ese momento no queríais que os contara nada", añadió.

En los últimos tres partidos, Casillas ha sido suplente tanto en Champions, como en Liga y Copa, algo que el entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, enmarcó en una "decisión técnica".

Hasta su suplencia la pasada semana, Casillas era el portero menos goleado de la Liga de Portugal y en Europa sólo había encajado, en los mismos partidos, un gol más que el menos goleado, David de Gea (Manchester United).