Juticalpa vence a Marathón y posponen dos juegos del torneo Apertura de fútbol en Honduras

Tegucigalpa, 25 oct (EFE).- El Juticalpa venció hoy de manera contundente por 3-0 al Marathón, segundo en el torneo Apertura de Honduras, en partido de la decimotercera jornada, de la que dos juegos se pospusieron para mañana, uno por lluvia y otro por falta de iluminación en el estadio.

De local, el Juticalpa, dio cuenta de un desconocido e inofensivo Marathón, que en el segundo tiempo no hizo ni un disparo directo a la portería de su rival, que pudo haberlo vencido por un marcador más abultado.

Las malas condiciones de la cancha por una fuerte lluvia previo al partido, fue como una fuente de energía para el Juticalpa, que con buen fútbol demostró que el triunfo de 5-1 que logró también en casa el domingo ante el Platense, no fue una casualidad.

Hoy pudo haberle anotado otros tres o más goles al Marathón, lo que no fue posible por la buena intervención de su portero, José Calderón, y la mala puntería de los delanteros del Juticalpa.

Los primeros dos goles del Juticalpa cayeron en los últimos minutos del primer tiempo, uno del guatemalteco Gerson Tinoco y otro un autogol de Brayan Barrios del Marathón, en un intento por rechazar la pelota frente al marco ante un ataque del equipo de casa. El tercero lo hizo Franco Güity, en el segundo tiempo.

Al Juticalpa le salió bien todo, incluso tuvo en su portero, José Mendoza, un atacante más porque cada saque de puerta llegaba casi hasta el área del Marathón.

El triunfo le permite saltar al Juticalpa, momentáneamente, al quinto lugar en la clasificación con 19 puntos, superado por el líder Motagua con 23, el Marathón con 22, el Olimpia con 21 y el Universidad Pedagógica con 20, todos con un partido menos.

El Marathón venía de perder por 2-1 ante el Motagua, ante el que perdió el liderato del torneo.

El partido entre el local Vida y Platense no se pudo jugar en la ciudad de La Ceiba, Caribe, por las lluvias a causa de un frente frío que azotan al país centroamericano, con mayor incidencia en esa región.

Tampoco se disputó el juego entre el Real España y el Real Sociedad porque la mayoría de los faroles del Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, norte, no entraron en funcionamiento.

Otro partido de la decimotercera jornada, entre el Olimpia y el Universidad Pedagógica, será reprogramado debido a que el primero tiene mañana un compromiso en Costa Rica contra el Santos de Guápiles, por la Liga Concacaf.

El cuarto juego de la jornada, entre los líderes del Motagua y el Honduras Progreso, se disputará mañana en Tegucigalpa conforme al calendario.