El clásico entre Saprissa y Alajuelense acapara la atención en Costa Rica

San José, 27 oct (EFE).- El clásico del fútbol de Costa Rica entre el Saprissa y el Alajuelense acapara la atención de la decimoséptima jornada, en la que el líder Herediano buscará extender su invicto cuando reciba al Cartaginés.

El Saprissa, con 32 puntos, llega al clásico del domingo con la obligación de ganar si quiere mantener la persecución del Herediano (40), pero también la victoria significaría un duro golpe para el Alajuelense (21) que ha perdido sus últimos cuatro partidos en fila.

El entrenador del Saprissa, Carlos Watson, no ha podido resolver hasta el momento los serios problemas defensivos de su equipo, que han sido matizados por la excelente pegada que le ha convertido en el conjunto más goleador de la campaña.

El delantero David Ramírez, goleador del equipo con 7 anotaciones, le ha ganado el puesto de titular al hondureño Jerry Bengtson, que llegó este torneo al Saprissa como el flamante fichaje, pero que hasta el momento no ha brillado.

El Alajuelense, del entrenador Wilmer López, atraviesa una crisis de resultados por lo que necesita urgentemente un buen resultado en su visita al Saprissa para no quedarse atrás en la pelea por entrar al cuadrangular final.

El delantero Jonathan McDonald será la principal carta ofensiva del Alajuelense y buscará hacer daño a la endeble defensa rival, que estará aún más debilitada con la ausencia del zaguero Julio Cascante por suspensión.

El Herediano, que marcha tranquilo en el liderato con ocho puntos de ventaja sobre el escolta Saprissa, quiere seguir extendiendo su gran racha invicta y para ello deberá derrotar mañana al Cartaginés, un equipo en crisis que viene de perder en casa por 2-6 frente a Carmelita.

El líder, dirigido por el entrenador Hernán Medford, se ha mostrado sólido como local y espera seguir por esa senda ante un contrincante que necesita sacar fuerzas de flaqueza para tratar de salir de los últimos lugares.

El Pérez Zeledón, del entrenador argentino Jose Giacone, que es tercero con 26 puntos, no puede fallar en casa frente a Guadalupe el domingo si quiere mantenerse en los primeros puestos.

El Santos y Grecia, empatados con 22 puntos, están en la lucha por el cuarto puesto y se enfrentarán el domingo, mientras Limón, que también suma 22, visitara a la Universidad el sábado.

El otro partido de la jornada es el de Carmelita contra Liberia, que se disputará mañana.

- Clasificación

.1. Herediano 40 puntos

.2. Saprissa 32

.3. Pérez Zeledón 26

.4. Santos 22

.5. Limón 22

.6. Grecia 22

.7. Alajuelense 21

.8. Universidad 17

.9. Carmelita 16

10. Cartaginés 14

11. Guadalupe 12

12. Liberia 11