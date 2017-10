El entrenador del Oporto dice que sentó a Iker por entrenar con menor exigencia

Lisboa, 27 oct (EFE).- El entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, explicó este viernes que sentó a Iker Casillas en el banquillo en los últimos partidos porque el español entrenó "por debajo de las exigencias" durante al menos dos semanas.

"(Los jugadores) saben cuáles son mis reglas, la forma en que lidero y cómo exijo que los jugadores estén siempre al 100 % en los entrenamientos", expuso el entrenador en rueda de prensa previa al inicio de la nueva jornada liguera.

Conceição reveló que Casillas habló con él porque "quiso saber por qué salió del equipo", y entonces le explicó que todo se debía al entrenamiento que el español realizó durante dos semanas y que, a su juicio, no cumplía con el alto nivel que exige a los jugadores.

"Tengo que ser coherente en el vestuario, independientemente de que se llame Joaquim, Manuel o Antonio. Si hago excepciones, pierdo a todo el grupo. No lo hago. ¿Puedo cerrar los ojos a 15 días de entrenamiento que no se ajustaron a mis exigencias? No puedo. Esto lo comprende Iker", agregó.

Las explicaciones del entrenador se producen tras la publicación en los últimos días de rumores en la prensa deportiva sobre la posible salida del portero español.

Ante la insistencia de los periodistas, a los que advirtió que no le gusta mucho hablar sobre situaciones particulares de los jugadores, Conceição precisó que el español tiene "un buen comportamiento" y que ahora "esta trabajando" para mejorar el rendimiento.

"Seguramente luchará" por recuperar la titularidad, zanjó el entrenador, quien insistió en que no hay otra razón para haberle mandado al banquillo.

En los últimos tres partidos, Casillas ha sido suplente tanto en Champions, como en Liga y Copa, algo que Conceição enmarcó en una "decisión técnica".

Hasta su suplencia la pasada semana, era el portero menos goleado de la Liga de Portugal, y en Europa sólo había encajado, en los mismos partidos, un gol más que el menos goleado, David de Gea (Manchester United).