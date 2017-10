Inglaterra y España buscan en la India la corona que les falta

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- España e Inglaterra buscarán el sábado en la India el único título oficial de selecciones que les falta en sus vitrinas en la final del Mundial Sub'17, un partido al que llegan tras haber mostrado buen fútbol y jugadores que ya apuntan a estrellas en un futuro no tan lejano.

España e Inglaterra reeditarán en Calcuta, la ciudad más futbolera de la India, la final del Europeo Sub'17, que los ibéricos ganaron a los ingleses en la tanda de penaltis tras un partido de infarto que finalizó en empate 2-2.

Los de Santi Denia han sido quizá el equipo más compacto y sólido del Mundial. Capaces de resolver táctica y técnicamente partidos complicados en lo físico, la labor de la Roja ha ido de menos a más reduciendo ya la derrota inicial ante Brasil por 2-1 a simple anécdota a estas alturas.

España ha marcado 15 tantos y cuenta en el barcelonista Abel Ruiz a su máximo artillero. Con sus 6 goles, tendrá su duelo particular por el título de goleador del torneo con Rhian Brewster, que por el momento le aventaja con siete tantos, tres de ellos en semifinales a Brasil.

El delantero español estará asistido por un ataque que ha abierto todas las defensas que ha encontrado hasta el momento.

El madridista César Gelabert le secundará apoyado por Sergio Gómez en la izquierda y Ferrán Torres en la derecha, mientras que el equilibrio en el centro de la cancha lo pondrán Moha y Antonio Blanco, que se han erigido en un mecanismo de precisión a la hora de marcar el tiempo del movimiento del balón.

Una de las figuras del torneo ha sido el lateral zurdo Juan Miranda, que le ha dado profundidad y alternativas ofensivas al equipo cada vez que lo ha necesitado y que será fundamental para que España pueda por fin ganar el Mundial en su cuarta final.

Algo debe estar haciendo bien Inglaterra con sus divisiones inferiores cuando en un año ha conquistado el Mundial Sub'20 ante una gran Venezuela, llegado a la final del Sub'17.

Los británicos son el equipo más goleador del torneo con 18 tantos y el único que no ha conocido la derrota (empató 0-0 con Japón en cuartos y superó la ronda por penaltis), y si logran ganar mañana a España será el primer país en pasear doble corona Sub'17 y Sub'20 desde Brasil en 2003.

Con la ausencia de Jadon Sancho, al que el Borussia Dortmund llamó durante el torneo para utilizarlo en sus compromisos, el zurdo del Manchester City Philip Foden y el centrocampista del Chelsea George McEachran destacan con luz propia en una plantilla a la que no le falta talento en ninguna de sus líneas.

Foden es uno de los jugadores más determinantes del torneo y un auténtico quebradero para todos los equipos, que han visto una complicación táctica adicional en su ubicación sobre el perfil cambiado en banda derecha.

Los ingleses cuentan con la potencia de Brewster adelante pero también con muchos recursos y la improvisación de jugadores como Hudson-Odoi.

El equipo inglés también es uno de los que menos goles ha recibido en el torneo, cuatro, únicamente superado por Ghana, que contó tres goles en contra.

El campeón mañana llenará un hueco en el palmarés de su país, el que pierda seguro que tiene tiempo para seguir llenándolos.

Alineaciones probables:

España: Álvaro Fernández; Mateu Morey, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Juan Miranda; Antonio Blanco, Ferrán Torres, Moha Moukhliss, Sergio Gómez, Cesar Gelabert; Abel Ruiz.

Inglaterra: Curtis Anderson; Timothy Eyoma, Joel Latibeaudiere, Marc Guehi, Jonathan Panzo; Callum Hudson-Odoi, George McEachran, Philip Foden, Tashan Oakley-Boothe, Morgan Gibbs White; Rhian Brewster.

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Campo: Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta.

Hora: 20.00 (16:30 GMT; 14.30 CET).