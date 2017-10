El Motagua retiene el liderato del torneo Apertura al vencer al Honduras Progreso

Tegucigalpa, 26 oct (EFE).- El Motagua retuvo hoy el liderato del torneo hondureño Apertura al vencer por 1-0 al Honduras Progreso, en juego de la decimotercera jornada que fue alterada el miércoles por lluvia y la falta de electricidad en un estadio.

De local en Tegucigalpa, el Motagua dominó al Honduras Progreso, pero no fue tan contundente al definir en el área rival y por momentos vivió jugadas de angustia por el fantasma del empate que merodeó en algunos de los esporádicos ataques de la visita.

El gol del Motagua fue anotado al minuto cinco, de cabeza, por Rubilio Castillo.

Al Honduras Progreso le salió barato el marcador, que pudo ser abultado, de paliza, si los delanteros del Motagua no hubieran desperdiciado tantas ocasiones de gol.

En al menos tres oportunidades el Honduras Progreso estuvo a punto de empatar el juego, pero su portero, Jonathan Rougier, lo evitó con buenas tapadas.

El Motagua, un equipo que siempre juega a la ofensiva, con un fútbol rápido, hoy dio "cátedra" de cómo fallar ante la portería del Honduras Progreso, al que mantuvo encerrado en su campo durante la mayor parte del juego.

Al minuto 77 el Honduras Progreso se quedó con diez hombres por expulsión del defensa costarricense Roy Smith, por juego brusco.

En un partido que no se pudo jugar el miércoles en la caribeña ciudad de La Ceiba por lluvia a causa de un temporal frío, los locales del Vida despacharon al Platense por 3-0.

El triunfo le ha permitido escalar un poco al Vida en sus aspiraciones por figurar entre los primeros seis que clasifican a la segunda fase del campeonato.

El Platense, flamante primer campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, en 1965, ha caído en un bache en el presente torneo, en el que solamente ha sumado siete puntos, saldo de dos triunfos y un empate en doce juegos, en los que ha anotado nueve goles y recibido 26.

La llegada del entrenador colombiano Jairo Ríos, en sustitución de Reinaldo Clavasquín, quien fue separado en septiembre por malos resultados, no ha resuelto la crisis del Platense, que tiene un juego pendiente con el Real España, el que disputarán el 1 de noviembre.

El Real Sociedad le arruinó la jornada al Real España al vencerle por 3-2, en un juego que no se pudo disputar el miércoles para falta de iluminación en el Estadio Francisco Marazán, de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Los pocos faroles encendidos no iluminaban suficiente la cancha, por lo que árbitros, jugadores y directivos de ambos clubes decidieron que el partido se jugara hasta hoy.

La caída fue la tercera consecutiva sufrida por el Real España, que hoy jugó bajo la dirección de su nuevo entrenador, Erick Gallegos, tras la renuncia a inicio de semana de Ramón Maradiaga luego de dos derrotas al hilo.

El miércoles, el Juticalpa derrotó en casa por 3-0 al sublíder Marathón que dirige el argentino Héctor Vargas, en un partido que se jugó en una cancha en malas condiciones por lluvia.

La derrota fue la segunda consecutiva que sufrió el Marathón, que venía de perder, además del liderato, ante el Motagua por 2-1.

De la decimotercera jornada está pendiente el partido entre el Universidad Pedagógica y el Olimpia, por el compromiso del segundo con el Santos de Guápiles de Costa Rica por la Liga Concacaf.