El seleccionador de Panamá de futsal piensa en ganar una medalla "sin verle el color"

Panamá, 26 oct (EFE).- La selección de fútbol sala de Panamá afrontará los Juegos Bolivarianos de Santa Marta con la meta de ganar una medalla "sin verle el color", aseguró este jueves a Efe el entrenador del equipo, el cubano Agustín Campuzano.

"Pensemos en una medalla (...) sin verle el color. Es primera vez que vamos (a los Bolivarianos) y con un equipo que regresa después de un año de no jugar junto. Vamos sin fogueo, con solo 20 días de entrenamientos y no podemos estar viviendo de los frutos que se cosecharon en septiembre de 2016", indicó el seleccionador.

Panamá participó el año pasado en el Mundial de futsal de Colombia y para los Juegos Bolivarianos conformó una nómina en la que hay seis sobrevivientes de aquel torneo.

Campuzano tiene en su lista a Daniel Atencio, Michael De León, José Victoria, Claudio Goodrige, Fernando Mena y Ángel Sanchez, quienes jugaron el año pasado en Colombia.

Pese a esta experiencia, el cubano considera que el hecho de tener jugadores mundialistas no le da favoritismo a Panamá para ganar el oro.

"No somos favoritos en los Bolivarianos, tener mundialistas en el grupo no nos hace favoritos", comentó Campuzano previo al arranque de los entrenamientos de la escuadra panameña.

Para Campuzano, el campeonato de futsal de los Bolivarianos será un gran termómetro para la selección del istmo, debido a que "la fortaleza del fútbol sala en América está en el sur y considerando los países que estarán, será un torneo bastante competitivo".

El entrenador cubano elogió, sin embargo, el nivel de los venezolanos, del combinado anfitrión y de los paraguayos, campeones en la pasada edición de los Bolivarianos.

"Venezuela es competitivo, a Colombia lo conocemos, es local y es tremendo equipo. Perú, Paraguay, el actual campeón, y Ecuador hay que tomarlos en cuenta en la pelea de medallas", señaló.

En la edición 2013 celebrada en la ciudad peruana de Trujillo, Paraguay se colgó el oro al vencer a Colombia por 6-4.

"Los Juegos Bolivarianos son más difíciles que los Centroamericanos", manifestó el timonel panameño.

Panamá tiene en su historial un segundo puesto en el Campeonato de Fútbol sala de la Concacaf 2016.

También participó en los Mundiales de Tailandia 2013 (avanzó hasta de octavos de final), y Colombia 2016 (no pasó de la primera vuelta).

Además, ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de San José 2013.