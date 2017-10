5-2. Inglaterra impone su físico al corazón de España y gana su primer título

Nueva Delhi, 28 oct (EFE).- Inglaterra se convirtió hoy por primera vez campeón del Mundo Sub'17 al derrotar a España por 5-2 gracias a su superioridad física y su no poco talento en un partido que los españoles iniciaron ganando 0-2, pero en el que su orden y corazón no fueron suficientes para contener la fortaleza del rival.

La selección inglesa se tomó hoy venganza en Calcuta de su derrota en la final del Europeo Sub'17 de Croacia ante la Roja y logró completar el palmarés de títulos mundiales de Inglaterra, que se convierte en el primer país en pasear doble título mundial Sub'17 y Sub'20 en un mismo año desde Brasil en 2003.

Los dos mejores equipos del Mundial de la India hicieron que la entrada valiese su precio desde el pitido inicial. Tan solo 45 segundos tardó Inglaterra en probar los reflejos de Álvaro Fernández, con una pared entre Gibbs White y Brewster que el primero terminó convirtiendo en oportunidad.

Pero sería España la que abriera el marcador tras una jugada por izquierda que Abel Ruiz terminó con centro al área, Panzo, en su intento de quitarle la pelota a Gelabert, le dejó el balón a Sergio Gómez. El barcelonista agradeció el regalo empujando la pelota a la red.

Inglaterra se lanzó entonces al ataque con gran intensidad y demasiada ansiedad, un riesgo que a punto estuvo de costarle el segundo en un contragolpe en el que Moha falló en el último control ante el portero inglés.

El segundo tanto español llegaría sin embargo a los 31 minutos. Abel Ruiz, esta vez escorado sobre la derecha, centró al área pequeña para Gelabert, quien, rodeado de defensas y sin opción de remate, jugó de memoria hacia Sergio Gómez, que tenía preparada la carabina.

Inglaterra se tambaleó por momentos, pero volvió en sí y se lanzó de manera frenética sobre el arco de Álvaro Fernández. Rondó el gol en un remate de Foden que cabeceó solo fuera del área y un disparo seco de Hudson Odoi al palo, y terminó acertando a los 44 minutos, en una internada por derecha de Sessegnon que acabó en pase para que Brewster cabecera completamente solo en el área.

La segunda mitad llegó con el mismo guión e Inglaterra comenzó a imponer la evidencia de su superioridad física diluyendo la resistencia española como un azucarillo.

Además, como en todo el torneo, Foden puso todo el talento que tenía. El menudo interior se sacó de la chistera un pase imposible para que Sessegnon sirviera a Gibbs White el tanto del empate (m.58) y le hizo la noche una pesadilla a Juan Miranda, uno de los mejores de España durante todo el torneo y que hoy se vio reducido a sombra del centrocampista del Manchester City.

Santi Denia no encontraba soluciones para evitar que los ingleses volaran y a los 69 minutos, Hudson Odoy le robó la pelota a Morey y se marchó ante Moha, que apenas pudo seguirle con los ojos, para darle en bandeja a Foden el tercero.

Sin argumentos físicos, España se encomendó a la pelota a balón parado y a punto estuvo de lograr resultados en un córner embarullado en el que Chust cabeceó en el área pequeña y Sessegnon salvó sobre la línea.

España le echó todo lo que le quedaba, corazón, fútbol y frustración, pero la suerte estaba echada. Una falta desde la izquierda colgada al segundo palo acabó con el balón muerto para que el central Marc Guehi hiciera el cuarto y con el partido casi acabado, un contragolpe acabó en los pies de Foden para que el, tal vez jugador más brillante del torneo, cerrara el marcador y el Mundial.

Brewster también le ganó su duelo personal a Abel Ruiz y se convirtió, con ocho tantos, en el máximo artillero del torneo.

Ficha técnica:

2 - España: Álvaro Fernández; Mateu Morey, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Juan Miranda; Antonio Blanco (Carlos Beitía, m.81), Ferrán Torres, Moha Moukhliss (Nacho Díaz m.85), Sergio Gómez, Cesar Gelabert (José Lara, m.72); Abel Ruiz.

5 - Inglaterra: Curtis Anderson; Steven Sessegnon, Joel Latibeaudiere, Marc Guehi, Jonathan Panzo; Callum Hudson-Odoi, George McEachran (Conor Gallagher, m.87), Philip Foden, Tashan Oakley-Boothe (Angel Gomes, m.91), Morgan Gibbs White (Nya Kirby m.81); Rhian Brewster.

Goles: 1-0: m.10 Sergio Gómez. 2-0: m.31 Sergio Gómez. 2-1: m.44 Rhian Brewster; 2-2: m.58 Morgan Gibbs White; 2-3: m.69 Philip Foden; 2-4: m.84 Marc Guehi; 2-5: m.88 Philip Foden.

Árbitro: Enrique Cáceres, de Paraguay, amonestó a Juan Miranda (m.63) y Mateu Morey (m.83), de España, y a Rhian Brewster (m.91), de Inglaterra.

Incidentes: Final del Mundial Sub'17 de la India disputado en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta ante 66.684 espectadores. José Luis Paniagua