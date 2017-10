City, Chelsea y Arsenal no fallan y el United gana la batalla de Old Trafford

Londres, 28 oct (EFE).- El Manchester City prosiguió su racha triunfal y se impuso este sábado al West Bromwich en The Hawthorns, en un jornada en la el Chelsea derrotó a domicilio al Bournemouth, el Arsenal superó con dificultades al Swansea y el Manchester United le ganó la batalla de Old Trafford al Tottenham Hotspur.

El City de Pep Guardiola se cobró en West Bromwich una nueva víctima tras derrotar con más apuros de los previstos por 2-3 al equipo de Tony Pulis y sigue comandando en solitario la Premier League.

Leroy Sané (m.10), Fernandinho (m.15) y Raheem Sterling (m.64) vieron portería para los azules de Manchester, mientras que Jay Rodríguez (m.13) y Matt Phillipis (m.90+4) fueron los autores de los goles 'Baggies'.

"El West Bromwich creó sólo tres ocasiones y marcó dos goles, mientras que nosotros tuvimos muchas oportunidades y no las aprovechamos. Pero esto es fútbol. Éste es un campo difícil en el que venir a jugar y el West Bromwich es un gran equipo. Estoy contento, aunque seguimos cinco puntos por encima del segundo; nada ha cambiado", expresó Guardiola tras el duelo.

Otro equipo que también sumó tres puntos fue el Chelsea, que se impuso con más apuros de los previstos al Bournemouth, el penúltimo clasificado.

Un solitario tanto de Eden Hazard al poco de iniciarse el segundo tiempo (m.51) dio el triunfo al vigente campeón de la Premier League, que se ha metido de nuevo en puestos de Liga de Campeones, y hundió a unos 'Cherries' que, pese a la fuerte inversión en verano -Nathan Aké, Asmir Begovic, Jermain Defoe-, no terminan de arrancar esta temporada.

Los 'Blues' arrebataron la cuarta plaza a sus vecinos del Arsenal, que tampoco fallaron este sábado. Los 'Gunners' mantuvieron su buen momento en el Emirates Stadium -10 victorias consecutivas en liga en casa- tras derrotar con apuros al Swansea por un ajustado 2-1.

Sead Kolasinac (m.51) y Aaron Ramsey (m.58) le dieron la vuelta al tanto inicial de Sam Clucas (m.22) para dejar los tres puntos en Londres en el partido número 800 de Arsene Wenger en la Premier League.

Además, el Liverpool goleó sin miramientos al modesto Huddersfield Town en Anfield (3-0) y dejó atrás una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en la Premier League.

Los tantos de Daniel Sturridge (m.50), Roberto Firmino (m.58) y Georginio Wijnaldum (m.75) hundieron al equipo de David Wagner y colocaron a los 'Reds' con 16 puntos después de diez jornadas disputadas, a las puertas de los puestos de Liga de Campeones.

En el partido estrella de la jornada 10, el Manchester United le ganó la partida al Tottenham Hotspur, rival del Real Madrid el próximo miércoles en la Champions League, gracias a un solitario tanto del suplente Anthony Martial (1-0).

La ausencia de Harry Kane, máximo artillero 'Spur', con molestias en los isquiotibiales -es duda para el duelo de dentro de cuatro días en Wembley-, dejó a los de Mauricio Pochettino sin mordiente arriba y excesivamente dependientes de una genialidad de Dele Alli, Christian Eriksen o Heung-min Son.

No fue hasta bien entrada la segunda mitad que el United decantó el duelo, merced a un tanto de Martial tras un balón largo de De Gea que peinó Lukaku. El francés le ganó en la carrera a Dier y superó por entre las piernas a Lloris para dejar los tres puntos en Old Trafford.

"Fue difícil, y podría haber sido un empate. Los dos equipos intentaron ganar, pero los dos sabían que su rival era muy bueno. Ambos sabíamos que un fallo defensivos podría inclinar la balanza, y eso fue lo que les pasó. Lo intentamos y merecimos el triunfo", señaló Mourinho.

Además, el Stoke dio la sorpresa de la jornada y se impuso en Vicarage Road al Watford (0-1) y el Crystal Palace rescató un punto en el minuto 97 frente a sus vecinos del West Ham (2-2).

La fecha 10 de la liga inglesa se completa entre el domingo y el lunes con tres partidos: los Brighton & Hove Albion-Southampton (13:30 GMT) y Leicester-Everton (16:00 GMT) el sábado y el Burnley-Newcastle (20:00 GMT) que cierra la jornada el domingo.