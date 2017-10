Correa: "Creamos ocasiones; nos falta un poquito de suerte"

Ángel Correa, delantero argentino del Atlético de Madrid, aseguró tras el empate en el Wanda Metropolitando ante el Villarreal (1-1), que no supieron "liquidar" el partido cuando se pusieron por delante en el marcador y culpó a la falta de suerte no marcar más tantos.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Son un gran rival. Nos pusimos delante pero no lo pudimos liquidar y por eso empatamos", manifestó en Bein.

Correa no cree que tengan problema con el gol. "Creamos muchísimas ocasiones pero no tenemos suerte, no quiere entrar. Tenemos que seguir trabajando. El martes tenemos una final en casa que hay que ganar", dijo.

"Tenemos que estar tranquilos, las ocasiones las estamos creando y nos falta solo un poquito de suerte. Tenemos que seguir así", sentenció.