Hazard mete al Chelsea en puestos de ´Champions´ y hunde al Bournemouth

Londres, 28 oct (EFE).- Eden Hazard, con un tanto al poco de iniciarse el segundo tiempo, dio este sábado un importante triunfo al Chelsea en el estadio de Dean Court (0-1) y metió de nuevo al vigente campeón de la Premier League inglesa en puestos de Liga de Campeones.

Le costó más de lo planeado al Chelsea deshacerse del penúltimo, un Bournemouth que, pese a la fuerte inversión veraniega -Nathan Aké, Asmir Begovic, Jermain Defoe-, no termina de arrancar esta temporada.

El astro belga decidió el choque al poco de iniciarse el segundo tiempo (m.51), cuando se aprovechó de un error flagrante del defensa Francis a la hora de despejar tras un pase en largo de Morata y batió en la salida a su antiguo compañero, Begovic.

Antes, Morata estuvo cerca del gol en tres ocasiones, pero primero mandó el balón fuera en un uno contra uno con Begovic, después el árbitro anuló su tanto por un fuera de juego inexistente de Azpilicueta cuando el balón estaba alojado en el fondo de la red y más tarde no logró aprovechar otra oportunidad solo ante el portero bosnio.

Pocas noticias hubo de los de Eddie Howe esta tarde, que apenas inquietaron a Courtois, sin trabajo hasta el minuto 92, cuando se le vio por primera vez al detener un sencillo disparo de Steve Cook desde fuera del área.

Con esta importante victoria, el vigente campeón de liga recupera el cuarto puesto de la tabla y suma ya 19 puntos, los mismos que el Arsenal, quinto clasificado -tiene peor diferencia de goles-, pero todavía está a nueve del líder, el Manchester City, que este sábado se impuso por 2-3 al West Bromwich Albion en The Hawthorns.