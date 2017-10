Suspenden una reunión prevista en el Parlamento entre jugadores uruguayos y el gremio

Montevideo, 27 oct (EFE).- La reunión prevista en el Parlamento para este viernes entre los futbolistas uruguayos, nucleados en el colectivo "Más Unidos Que Nunca", y los representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) se suspendió luego de que las partes no llegaran a un acuerdo.

Los futbolistas del medio local habían pedido, como condición para que se realice la reunión, que la MUFP retirara una denuncia penal que había presentado contra cinco jugadores.

El gremio había accedido a esta condición, pero a último momento descartó la medida y propuso que el colectivo Más Unidos Que Nunca retirara también la denuncia que había presentado ante el Ministerio de Educación y Cultura.

El presidente de la MUFP, Enrique Saravia, señaló previo a la reunión que, para dialogar, no había que "utilizar extorsiones".

"La intención de los dirigentes es levantar la denuncia, pero nosotros también hemos tenido denuncias y del otro lado no hubo el espíritu de levantarlas", expresó el dirigente de la MUFP a la emisora local Sport 890.

Ante esta situación, resta esperar las medidas que pueda tomar la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), organismo que había puesto como plazo para la resolución del conflicto este viernes.

El presidente de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, Fernando Pereira, mediador del conflicto, señaló en rueda de prensa que los futbolistas resolvieron "cortar el diálogo" porque entendieron que la MUFP no cumplió con su palabra.

Los mediadores negociaron por separado con las dos partes, que no llegaron a reunirse, y culminaron entregando una propuesta que será respondida el próximo lunes por la Mutual y los jugadores.

"No hay diálogo directo porque los jugadores sienten que la Mutual no ha cumplido con un compromiso que ayer hizo públicamente. El incumplimiento les quita credibilidad", sostuvo Pereira en relación a la denuncia penal que el gremio se había comprometido a retirar.

El dirigente sindical uruguayo reconoció que el tema es complicado, pero rescató la posibilidad de que las partes analicen una propuesta concreta y respondan el lunes.

"Los jugadores van a tener que tratar de alcanzar un acuerdo colectivo, eso es lo que se procura", agregó.

El pasado 18 de octubre los jugadores acordaron no presentarse a jugar los partidos hasta que su sindicato no llame a una asamblea que tiene como orden del día la remoción de su comisión directiva y se haga efectivo lo que allí se resuelva.

El origen de este conflicto se sitúa a fines de 2016 cuando los jugadores plantearon diferencias en relación a la forma en la que la Mutual acordaba el cobro de los derechos de imagen a la empresa Tenfield, actual dueña de los derechos de televisión del fútbol.

Los jugadores tenían un contrato por el cual percibían un dinero pero que interpretaban que debía mejorarse y por tanto esperaban renegociar, pero ese acuerdo fue rescindido unilateralmente por la directiva de la Mutual el 2 de diciembre y denuncian que actualmente no cobran por los derechos de imagen.

Desde ese momento comenzó una división entre ambas partes del sindicato y los futbolistas se agruparon en un colectivo llamado "Más Unidos Que Nunca", que no funciona como gremio.