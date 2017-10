El Real Madrid se deja otro ´pedazo´ de Liga en Girona

Madrid, 29 oct (EFE).- El Real Madrid confirmó en Montilivi que dista mucho de su mejor versión y con su derrota ante el Girona (2-1) se deja otro 'pedazo' de Liga, al quedar ya a ocho puntos del Barcelona cuando tan solo se han disputado diez jornadas.

Los tropiezos en el Santiago Bernabéu le habían complicado el arranque liguero notablemente. Tan solo la fiabilidad en sus desplazamientos había permitido al conjunto de Zinedine Zidane minimizar la sangría ante un Barcelona prácticamente infalible.

El triunfo del equipo azulgrana en el nuevo San Mamés le situaba de nuevo con la obligación perentoria de no fallar en Girona y los pupilos de Zidane en esta ocasión no respondieron. Su situación en LaLiga, aunque queda mucho por delante, es más que preocupante en cuanto a la lucha por el título.

Ni siquiera supo rentabilizar el hecho de adelantarse pronto por medio de Isco Alarcón (m.12), al aprovechar un rechace del guardameta a un tiro de Cristiano Ronaldo. Y no lo hizo porque se encontró un Girona ambicioso, que, con sus señas de identidad, no se rindió.

Justo antes Pablo Maffeo había mandado un balón a la madera. Antes del descanso Portu volvió a hacerlo. Eran claros síntomas de lo que estaba ocurriendo en el césped. El Girona no solamente dominaba tácticamente el encuentro sino que además no merecía ir perdiendo ante un Real Madrid anodino, sin chispa y sin acierto.

Encontró el premio el conjunto de Pablo Machín tras el descanso, y eso que un remate de Benzema al inicio del segundo tiempo podía haber significado el 0-2 de no haber sido porque la defensa lo sacó bajo palos.

En el espacio de cuatro minutos (m.54 y 58), el uruguayo Christian Stuani y Cristian 'Portu' firmaron la remontada del Girona. El Real Madrid no tuvo capacidad de respuesta. Con todo el equipo muy apagado, tan solo Isco lo tenía claro, pero los jugadores locales se manejaron bien y lograron un triunfo histórico que deja en trece la racha de partidos ganados del Real Madrid en Liga fuera del Bernabéu.

La Real Sociedad también dio un paso atrás en su objetivo europeo al perder en el Coliseum Alfonso Pérez por el mismo resultado ante el Getafe y también tras adelantarse en el marcador.

El protagonista del encuentro fue Ángel Rodríguez. Su salida en el segundo tiempo fue determinante. Neutralizó el gol inicial de Mikel Oyarzábal y forzó el penalti que transformó Jorge Molina para completar la remontada del cuadro madrileño, que llevaba tres partidos de Liga sin ganar.

Para no ser menos también desaprovechó el Levante tener ventaja en el marcador. En su caso además por partida doble, con lo que sigue sin ganar en Ipurúa al Eibar.

Los dos tantos casi seguidos de José Morales (m.35) y el macedonio Enis Bardhi parecían sentenciar el choque, más ante un equipo como el eibarrés que llevaba cuatro partidos de Liga sin marcar.

Pero por fin puso fin a su maleficio en los compases iniciales del segundo periodo con un lanzamiento de falta de Anaitz Arbilla. El gol dio alas al conjunto de José Luis Mendilíbar, que equilibró el marcador a un cuarto de hora del final gracias al brasileño Charles Dias.

El Málaga entrega al Alavés el farolillo rojo de la tabla con su primer triunfo del curso, 2-1 ante el Celta, gracias a un penalti postrero transformado por José Luis García 'Recio', que desequilibró el choque, igualado con los tantos de Adrián González (m.47+) y de Iago Aspas (m.76).

El triunfo alivia la situación del cuadro malaguista y de su técnico, José Miguel González 'Míchel', y supone un nuevo revés para el Celta de Juan Carlos Unzué, que no acaba de encontrar el camino de los puestos altos a los que aspira.

La décima jornada se completará este lunes con los encuentros Espanyol-Betis y Las Palmas-Deportivo.