El Atlético, contra las cuerdas

Madrid/Baku, 30 oct (EFE).- Dos empates y una derrota han puesto al Atlético de Madrid contra las cuerdas en el grupo C de la Liga de Campeones a falta de tres 'finales', la primera este martes con el Qarabag, al que recibe en el Wanda Metropolitano con la necesidad de ganar, la única fórmula que todavía le permite depender de sí mismo.

Tres triunfos más. No hay otro objetivo en mente para el conjunto rojiblanco, porque es el único que le clasificaría para los octavos de final sin atender a resultados ajenos, aunque hay otra vía más rápida a la siguiente ronda pasando por el duelo entre el Roma y el Chelsea: si gana el club inglés en el Olímpico, el pase requerirá sólo las victorias en casa contra el Qarabag y el rival italiano.

A todas esas posibilidades, a su capacidad, su experiencia reciente en el torneo, en el que ha alcanzado al menos los cuartos de final, incluidas dos finales, en las últimas cuatro ediciones, y su competitividad de siempre, reencontrada el pasado sábado a pesar del 1-1 contra el Villarreal, se aferra el Atlético en la Champions.

Mientras colecciona empates, ocho en sus catorce encuentros oficiales en este curso; atraviesa un bache de una sola victoria en sus siete duelos más recientes y lamenta la falta de gol, con trece tantos menos que a estas alturas hace un año, se cruza en su camino un rival, el Qarabag, y un partido que marcan su futuro europeo.

La victoria es esencial para el Atlético, que, a la vez, sólo ha perdido uno de sus últimos 18 encuentros de competición oficial, precisamente en la Liga de Campeones contra el Chelsea (1-2), pero que también aún rebusca su pegada, su regularidad y su mejor nivel, al que apuntó el sábado sin el éxito del triunfo ante el Villarreal.

No se prevén apenas variaciones en el once del argentino Diego Simeone respecto a ese choque. Aún sin Koke Resurrección ni Yannick Carrasco, el primero baja los últimos cuatro choques por un edema muscular y el segundo fuera de los tres duelos más recientes por una molestias en la rodilla, la alineación será muy parecida.

Ahí hay varios hombres indiscutibles, más aún en un partido de tal transcendencia, como el portero Jan Oblak, el lateral izquierdo Filipe Luis, los centrales Stefan Savic y Diego Godín, los centrocampistas Gabi Fernández y Saúl Ñíguez, el delantero Antoine Griezmann y Ángel Correa, bien por una banda o bien en la punta.

Al lateral derecho apunta de nuevo Juanfran Torres, con las alternativas de Sime Vrsaljko o José María Giménez; al medio Thomas Partey, titular tanto en Vigo como con el Villarreal; y al ataque Kevin Gameiro, el elegido en las dos jornadas más recientes de la Liga, con Fernando Torres o Luciano Vietto como otras opciones.

También es una posibilidad para el once Nico Gaitán. Si entra en el equipo titular lo haría por Thomas o Gameiro. Dependiendo de eso, Correa modificaría su posición adelante o se mantendría en la derecha, desde donde el pasado sábado aumentó su cuenta como el máximo goleador del Atlético en esta temporada con cuatro tantos.

Enfrente estará el Qarabag, con el que no fue capaz de pasar del empate hace dos semanas en Azerbaiyán, en un partido decepcionante del Atlético, pero del que le separa una distancia abismal en todos los aspectos del juego, sobre todo de talento, aunque lo demostrara poco o nada en el enfrentamiento que terminó con 0-0 en Baku.

El campeón azerbaiyano buscará ahora repetir, incluso agrandar, la hazaña de hace dos semanas. "Vamos a Madrid a hacer todo lo que podamos. Queremos regresar con un punto. Como en Bakú. Desde el primer minuto vamos a jugar creyendo en nosotros mismos", dijo el vicepresidente del Qarabag, Tahir Gozal, antes de viajar a Madrid.

Insistió en que el de mañana será un "partido histórico" para el Qarabag, ganador de la liga nacional en las últimas cuatro temporadas.

El equipo dirigido por Gurban Gurbanov se presentará en el Wanda Metropolitano con ausencias importantes: la del delantero Dino Ndlovu, por sanción, y la del defensa Mammad Huseynov y del atacante Tarik Elyounoussi, ambos lesionados.

Una de las pocas buenas noticias para el técnico azerbaiyano es la recuperación del centrocampista español Daniel Quintana, que podría ser titular.

"Jugar en la Liga de Campeones contra cualquier equipo es algo emocionante. Pero, para mí, como español, este es un caso muy especial. Además, habrá familiares míos en el estadio", dijo el jugador en declaraciones al portal Azerisport.com.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas o Gaitán, Saúl; Griezmann y Gameiro o Torres.

Qarabag: Sehic; Garaev, Medvedev, Sadygov, Rzezniczak; Agolli, Henrique, Guerrier, Almeida, Míchel; y Madatov.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20.45.

----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (3º, 2 puntos); Qarabag (4º, 1 punto).

La clave: La pegada en ataque que anhela el Atlético.

El dato: El Atlético ha logrado la mitad de triunfos, cinco, que hace un año, diez, a estas alturas de temporada, ya con catorce choques oficiales disputados.

La frase: "A mí me insistieron en la vida que el que se queda pierde. Yo soy de insistir, seguir trabajando, buscar alternativas y creo en los futbolistas que tengo", afirmó el pasado sábado Diego Simeone, tras el 1-1 frente al Villarreal.

El entorno: El Atlético estará pendiente también del Roma-Chelsea, en el que un triunfo del conjunto inglés pondría al Atlético a dos victorias, la de este martes contra el Qarabag, y la del siguiente duelo en casa con el conjunto italiano, de octavos.