El Atlético regresó al Calderón para entrenarse antes de recibir al Qarabag

El Atlético de Madrid regresó al estadio Vicente Calderón, su casa en los últimos 51 años hasta el final de la temporada pasada, para entrenarse antes de recibir este martes al Qarabag de Azerbaiyán en el Wanda Metropolitano en un decisivo partido del grupo C de la Liga de Campeones.

El conjunto rojiblanco se entrenó durante algo menos de una hora en el estadio del Manzanares, en una sesión en la que no estuvo el belga Yannick Carrasco, que se ha perdido los últimos tres partidos oficiales y parece que será baja también mañana en el trascendental duelo de 'Champions' de mañana, en el que necesita ganar para mantener al máximo sus opciones de pasar a octavos de final.

El centrocampista internacional español 'Koke' Resurrección sí saltó al césped al inicio de la sesión, pero se retiró cuando comenzó el trabajo para el resto de sus compañeros junto a uno de los recuperadores del cuerpo técnico rojiblanco para continuar el trabajo en el gimnasio, por lo que parece que encadenará su quinto partido de baja.

El resto de jugadores del plantel rojiblanco trabajaron con normalidad, incluidos los canteranos Sergi González y el albanés Keidi Bare, y el hispanobrasileño Diego Costa, que no puede ser inscrito hasta enero.

La sesión sobre el césped del Calderón, cinco meses y nueve días después del último duelo oficial rojiblanco (contra el Athletic en la última jornada de la pasada temporada de LaLiga Santander, el 21 de mayo) comenzó con ejercicios de desplazamiento de balón en carrera, pase y combinación.

Los pupilos del argentino Diego Pablo Simeone también realizaron ejercicios de cambio de ritmo en carrera, carrera entre obstáculos y remate de cabeza, y fueron a la portería del fondo norte a practicar el remate de cabeza a portería con pases desde el lateral del técnico y exjugador Juan Vizcaíno.