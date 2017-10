El Bayern viaja a Glasgow sin Robert Lewandowski

Berlín, 30 oct (EFE).- El Bayern viaja a Glasgow para el partido de la Liga de Campeones contra el Celtic sin el delantero polaco Robert Lewandowski, que tuvo problemas en el muslo izquierdo en el partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig.

Según el club alemán la ausencia de Lewadowski se debe a una medida de precaución del entrenador Jupp Heynckes que no quiere correr riesgos con el jugador polaco.

Los exámenes médicos han determinado que no ha habido desgarre por lo que las molestias pueden deberse al exceso de partidos que ha jugado el delantero en las últimas semanas

La ausencia de Lewandowski ha catapultado a la convocatoria para el duelo contra el Leipzig al juvenil Manuel Hintzheimer.

El francés Kingsley Coman, que fue baja contra el Leipzig por un golpe en una rodilla, sí viaja a Glasgow pero todavía no está decidido que vaya a jugar.

Además de Lewandowski, faltarán los lesionados Manuel Neuer, Thomas Müller y Franck Ribery así como el convaleciente Juan Bernat, que ha empezado a integrarse a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión de rodilla.