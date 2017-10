El belga Georges Leekens dirigirá la selección húngara de fútbol

Budapest, 30 oct (EFE).- El belga Georges Leekens sustituirá al alemán Bernd Storck como técnico de la selección nacional magiar, anunció hoy la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ).

"Hemos encontrado un seleccionador profesional, que cuenta con una experiencia de 30 años como entrenador", explicó ante la prensa el presidente de la MLSZ, László Csányi.

El contrato de Leekens dura hasta 2020, la próxima Eurocopa, agregó Csányi, al tiempo que dijo no excluir una posible prolongación del acuerdo.

El técnico belga entrenará tanto a la selección como al equipo Sub-21.

"Trabajaremos duro y quiero llegar a la Eurocopa de 2020. No creo en la suerte, solo en el trabajo duro", declaró por su parte Leekens, tras asegurar que la nueva tarea es para él "un gran honor".

De 68 años, el técnico dirigió la selección de Bélgica en dos períodos (1997-1999 y 2010-2012), así como la de Argelia (2003 y 2016-2017) y la de Túnez (2014-2015), además de 15 clubes europeos.

La selección húngara, que en la década de 1950 era considerada una de las mejores del mundo, no logró calificarse a un mundial desde 1986, mientras que en la Eurocopa de Francia de 2016 llegó hasta los octavos, bajo la dirección de Storck.