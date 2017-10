El Benevento, único equipo de Europa que sigue con 0 puntos tras 11 jornadas

El Benevento ha empezado la liga italiana con once derrotas en once jornadas y, con el tropiezo del pasado domingo contra el Lazio, se queda como el único equipo de las ligas europeas que aún no ha logrado conseguir puntuar a estas alturas del año.

El equipo italiano, que disputa este año la primera temporada de su historia en la Serie A transalpina, se ha convertido en el equipo con peores resultados del continente.

Hay tres equipos en las ligas europeas que todavía no han conseguido puntuar, el Penya de Andorra, el Lynx de Gibraltar y el Murata de San Marino, pero los torneos de sus respectivas ligas todavía están en la sexta jornada.

Desde su llegada a la Serie A, las "Brujas", como es apodado el Benevento en Italia, ha encadenado derrotas contundentes, la última de las cuales llegó en casa contra el Lazio, que goleó 5-1.

La diferencia de goles de favor y en contra es de -25, con 4 dianas marcadas y 29 recibidas, con un promedio que roza los 3 tantos encajados por jornada.

Todo a pesar de que el club sureño, bajo la guía técnica de Marco Baroni, había protagonizado una brillante escalada hacia la Primera División italiana, con dos ascensos consecutivos desde la Lega Pro (tercera categoría) a la Serie B (segunda).

Además, este curso había empezado de forma honrosa, con una derrota 1-2 en el campo del Sampdoria y con otro duelo equilibrado contra el Bolonia, al que se rindió en casa tras verse anular la diana del posible empate en el último minuto por fuera de juego.

De allí, el Benevento empezó a encajar duras derrotas, hasta el punto de que la sociedad decidió destituir al técnico Marco Baroni en la novena jornada, apostando por Roberto De Zerbi.

Y el debut del nuevo entrenador fue particularmente cruel: en el campo del Cagliari, el club marcó el 1-1 de penalti en el minuto 93 pero, cuando empezaba a saborear el primer punto, apareció Leonardo Pavoletti y anotó de cabeza el gol del 2-1 provocando otra derrota.

Eso, sumado al último 1-5 sufrido contra el Lazio, determinó el peor arranque de la historia de una Serie A, una competición amarga para el Benevento, que en la próxima jornada visitará el campo del Juventus, seis veces consecutivas campeón de Italia.

En las cinco grandes ligas de Europa, la Liga española, la Premier League inglesa, el Bundesliga alemana, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa, todos los demás equipos han logrado mover sus respectivas clasificaciones, excepto el Benevento.

A nivel general, este equipo igualó el domingo la racha negativa del modesto Grenoble francés, que empezó la Ligue 1 2009-2010 con once derrotas consecutivas, antes de sellar su primer punto en la duodécima fecha gracias a un 0-0 contra el Mónaco.

La peor racha de la historia de las Primeras Divisiones europeas lleva curiosamente el nombre de uno de los equipos más ganadores del mundo: el Manchester United del curso 1930-1931, que arrancó con doce derrotas en doce jornadas.

