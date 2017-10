Borja Valero marca al Hellas y ´su´ Inter recupera la segunda plaza

Roma, 30 oct (EFE).- El español Borja Valero marcó un gol este lunes en la victoria del Inter de Milán en el campo del Hellas Verona (1-2) y permitió a su equipo recuperar la segunda posición en la liga italiana, a dos puntos de distancia del líder Nápoles.

El primer gol de Borja Valero con la camiseta del Inter y un tanto del croata Ivan Perisic acabaron con un Hellas que disputó un partido valiente y que había logrado el momentáneo 1-1 gracias a un penalti transformado por el veterano Giampaolo Pazzini.

El duelo estuvo muy igualado en la primera mitad y el Inter logró aprovechar su primera ocasión para adelantarse gracias a Valero: Antonio Candreva centró desde la banda derecha y el medio español remató el balón para dar ventaja a su equipo en el 36.

El jugador formado en la cantera del Real Madrid no marcaba en la liga italiana desde hace 23 partidos, cuando todavía vestía la camiseta del Fiorentina y vio puerta en un encuentro contra el Udinese.

Sin embargo, el Hellas no dejó de luchar y consiguió la igualada en el 59 gracias a un penalti otorgado a través de la VAR y que fue marcado con seguridad por un Pazzini que saltó al campo desde el banquillo precisamente para encargarse de la transformación.

Ese gol devolvió entusiasmo al equipo del técnico Fabio Pecchia, que fue segundo entrenador del español Rafael Benítez en su etapa en el Real Madrid, aunque el Inter logró reorganizarse rápidamente y recuperar la ventaja gracias a un gran gol de Perisic.

El internacional croata, exjugador del Wolfsburgo, Borussia Dortmund y del Brujas, golpeó desde fuera del área y superó al guardameta brasileño Nicolas Andrade (m.66).

Tras un poco de sufrimiento en la fase final del encuentro, el Inter pudo celebrar su noveno triunfo en once jornadas y, con 29 puntos, logró el mejor arranque de su historia en la Serie A.

El equipo del técnico Luciano Spalletti superó al Juventus y al Lazio, que comparten la tercera posición, y se situó a dos puntos del líder Nápoles, que ganó el domingo al Sassuolo.

Por su parte, el Hellas sufrió su séptima derrota del año, la tercera consecutiva, y se quedó penúltimo, con 6 puntos.