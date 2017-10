Colo Colo pierde y Unión Española queda como líder absoluto en el torneo de fútbol en Chile

Santiago de Chile, 29 oct (EFE).- Colo Colo perdió a domicilio ante el Deportes Temuco por 1-0 y perdió el liderato del torneo chileno, el que asumió Unión Española tras golear por 4-2 a Deportes Iquique y quedar en lo más alto de la tabla con 24 unidades al término de la undécima fecha.

El paraguayo Cris Martínez marcó de penalti el gol del triunfo ante Colo Colo en el minuto 86 en un accidentado duelo que acabó con tres jugadores expulsados en el equipo del cacique.

Las expulsiones que sufrió el conjunto albo le dejaron diezmado para la próxima jornada, en la que se enfrentará precisamente al líder del torneo, un rival directo por el título.

Unión Española apagó las críticas por su sequía en las redes con un 4-2 frente a Deportes Iquique y escaló en solitario hasta la cima del llamado torneo de transición.

Para el equipo vencedor anotaron Gustavo Canales, el argentino Sebastián Jaime, en dos oportunidades, y Juan Pablo Gómez. Para Deportes Iquique, Jonathan Rebolledo y Manuel Villalobos.

En otro partido, Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario al vencer por 1-0 a Universidad Católica con gol de David Pizarro tras un gran centro de Fabián Monzón y sigue en la lucha por el título.

Pese a que Católica jugó buen fútbol y tuvo algunas ocasiones de gol, su delantera no fue efectiva, además porque dos intervenciones magistrales del portero de la U, Johnny Herrera, ahogaron el grito de gol del equipo perdedor.

Universidad de Chile aguantó el resultado y se quedó con los tres puntos, igualando a Colo Colo en la tabla con 21 unidades, tres por debajo del líder, Unión Española.

Deportes Antofagasta empató 1-1 con Audax Italiano y desperdició la opción de ser escolta exclusivo de Unión Española, líder del torneo chileno en once fechas disputadas.

Bryan Carrasco, de penalti, marcó para el equipo local, mientras Mario Briceño, que recién había ingresado, anotó el gol de la igualdad para la visita.

Con este resultado, Deportes Antofagasta bajó a la quinta posición con 20 puntos, misma cantidad del Everton, una menos que Colo Colo y Universidad de Chile y a cuatro del líder, Unión Española.

En tanto, Huachipato sigue con su racha en el campeonato al vencer de visita por 1-0 a Palestino, victoria que le sirvió de consuelo para curar la herida después de haber quedado fuera de la final de Copa Chile que entrega un cupo para la Copa Sudamericana.

Anotó el volante César Valenzuela a los ocho minutos al recibir un disparo de esquina y sacar un potente remate que dejó sin opciones al guardameta Darío Melo.

Curicó Unido logró en esta jornada los tres puntos vitales para mantenerse en la división de honor tras vencer por 1-0 a San Luis con gol del argentino Alfredo Abalos.

Wanderers venció a domicilio por 3-0 a O'Higgins un resultado que le permite respirar en la lucha por no descender de la división de honor.

Los goles fueron anotados por Jean Paul Pineda, César Cortés y Enzo Gutiérrez.