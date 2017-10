Mapfre y Atlético Nacional unen fuerzas para prevenir la muerte súbita

Guarne (Colombia), 30 oct (EFE).- La Fundación Mapfre y el Atlético Nacional presentaron hoy en la sede del club colombiano la campaña de prevención de la muerte súbita en el deporte "Juega Seguro" y la aplicación de asistencia para la reanimación CPR11.

Esta iniciativa, anunciada en España, México, Brasil, Chile, Portugal y Argentina, tiene como objetivo enseñar a actuar ante una emergencia cardíaca en el deporte, especialmente en el fútbol, y concienciar bajo la consigna "cada segundo importa".

"Con esta campaña, que es sin ánimo de lucro y que busca salvar vidas, nuestra idea es llegar a todos los grandes países de Latinoamérica. Estar en Colombia es una gran satisfacción y hacerlo de la mano del campeón de la Copa Libertadores es la mejor entrada", dijo a Efe el director del Área de Promoción de la Salud de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán Córdoba.

La presentación contó con la participación del presidente de Atlético Nacional, Andrés Botero, quien destacó la importancia de unirse a esta campaña internacional a la que también se han sumado clubes como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, además de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Somos conscientes de los beneficios del fútbol pero también de los riesgos", expresó Botero en la puesta de largo de la alianza que incluyó también la presentación de la aplicación denominada CPR11 (acrónimo en inglés de Respiración Cardiopulmonar), que propone once pasos para la reanimación en caso de un paro cardiorrespiratorio.

Guzmán afirmó a Efe que Mapfre está dialogando con la FIFA para realizar un "acto de visibilidad" durante el Mundial y la aplicación CPR11, traducida a siete idiomas y con 60.000 descargas, está siendo adaptada al ruso.

"Juega Seguro", en la que también participa el Centro Médico de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado, empezará a ser implantada en Colombia por la Cruz Roja, con la intención de evitar la muerte de más deportistas a través de un oportuna reacción ante un situación de emergencia.

En el acto, el director médico de la campaña, Luis Serratosa, precisó en una corta exposición el panorama de las emergencias cardiacas, y reveló que los trabajos de sensibilización no solo están enfocados en el fútbol profesional, pues el 90 % de los casos de muerte súbita suceden entre aficionados o en categorías de formación.

Indicó además que el deporte está asociado a la salud y los casos que se presentan tienen que ver con "corazones enfermos".

Como embajador de la iniciativa fue presentando el exportero René Higuita, quien reveló que esta alianza se gestó gracias al vínculo que mantiene con el exfutbolista español César Gómez, al presentarle esta campaña "valiosa" para el mundo del fútbol.

"Acá marcamos un gol. Esperamos que mucha más gente se siga vinculando para poder salvar vidas y que no sucedan más muertes en un terreno de juego", expresó Higuita en conferencia de prensa.

Lo que denominó el técnico español Juan Manuel Lillo como una "causa noble por sí misma" quedó oficialmente lanzado con un vídeo que enfatizó los conceptos "ponle corazón" y "juega seguro", con la participación de referentes del fútbol colombiano como Juan Pablo Ángel, y las figuras de Atlético Nacional Franco Armani, Macnelly Torres, Alexis Henríquez y Dayro Moreno.

Esta iniciativa hace parte del programa "FIFA/F-MARC" y cuenta con un grupo de embajadores conformado por futbolistas, entrenadores y árbitros de primer nivel, vinculado directa o indirectamente con situaciones de emergencia cardíaca.