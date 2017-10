Morata dice que está feliz en el Chelsea y no descarta quedarse más tiempo

Roma, 30 oct (EFE).- El español Álvaro Morata dijo este lunes que está "muy feliz" en el Chelsea y expresó su deseo de quedarse en ese club incluso más de los 5 años previstos por su contrato, en la rueda de prensa previa al duelo de la Liga de Campeones contra el Roma.

Morata generó cierta polémica en las últimas horas en el entorno del Chelsea por una entrevista difundida por un medio italiano en la que lamentaba el estrés de una ciudad como Londres y esta tarde puntualizó desde Roma que solo se trató de un equívoco.

"Quiero decir que hubo un equívoco debido a la traducción. Si el Chelsea me hubiera propuesto un contrato de diez años, quizás lo hubiera firmado. Estoy muy feliz con este club. Me gusta mucho Londres y si lo hago bien puede ser que me quede aún más de cinco años", dijo.

"Pero tengo que marcar mucho, si no el Chelsea podría buscar a otro delantero", agregó.

El exjugador del Real Madrid explicó que cuando termine su carrera de futbolista planea volver a España, pero subrayó que esto no tiene nada que ver con su próximo futuro en el Chelsea.

"Londres me gusta mucho y en futuro no sé. Probablemente cuando termine mi carrera volveré a mi país, es normal para mí volver donde he nacido. Digo que Londres es una ciudad increíble, con muchas religiones, personas distintas y me encanta", afirmó.

En cuanto a su estado de forma física, Morata informó de que en este momento se siente "al máximo de forma" tras haberse recuperado de una lesión en los isquiotibiales.

"Ahora estoy al máximo de forma. Quizás en los últimos tiempos no estuve al máximo, pero ahora estoy mejor. Sufrí una lesión de veinte días cuando por fin estaba bien y no fue fácil recuperar la forma", dijo el español.

Preguntado sobre su relación con el actual entrenador del Chelsea, Antonio Conte, Morata aseguró que se encuentra muy a gusto.

"La relación con Conte es muy buena. Es un entrenador al que le gusta trabajar duro y a mí también. Tácticamente es uno de los mejores del mundo, siento que mejoro cada día y esto es muy importante como jugador y como persona", afirmó.

Morata nunca logró marcar al Roma en los cinco enfrentamientos precedentes y expresó el deseo de romper esta racha en el choque de mañana para lanzar al Chelsea hacia los octavos de final.

"Siempre es un placer volver a Italia, me gusta mucho este país, pero estamos aquí para intentar conseguir los tres puntos. No me importa donde estemos, lo único que cuenta son los tres puntos", insistió.