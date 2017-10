Principio de acuerdo entre AUF y jugadores para retorno del fútbol uruguayo

Montevideo, 30 oct (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los líderes del movimiento de futbolistas Más Unidos Que Nunca (MUQN) llegaron a un principio de acuerdo para finalizar el paro que tiene al país sin fútbol hace casi dos semanas, dijo este lunes a Efe el vicepresidente de la AUF, Edgar Welker.

El domingo, tras una reunión entre la AUF y MUQN, se estableció que si los jugadores levantan el paro ambas partes mantendrán un vínculo por fuera del sindicato de futbolistas -la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP)- pudiendo incluso llegar a reconocer al movimiento de jugadores como el nuevo gremio de futbolistas uruguayos.

Esto sucedería si los dirigentes de la MUFP no aceptan la fórmula que le presentó la comisión mediadora de la central sindical del país, el PIT-CNT, para solucionar el conflicto que mantienen con sus asociados, que entre otras cosas incluye que se levante la denuncia penal que pusieron contra algunos jugadores de MUQN.

La causa del paro es una disputa de los jugadores con los dirigentes de su gremio, la MUFP, que según los jugadores no velan por sus intereses morales y económicos, por lo cual exigen una asamblea para exigir su renuncia.

Tras una primera negativa de los dirigentes de la MUFP, la semana pasada se llegó a un acuerdo con MUQN para fijar una asamblea el próximo 13 de noviembre en la que entre los puntos del orden del día se encuentra la remoción de los dirigentes de su sindicato.

Sin embargo, los futbolistas no levantaron el paro ya que exigen que primero la MUFP levante la denuncia penal que los directivos efectuaron contra cinco futbolistas.

El acuerdo entre la AUF y MUQN será trasladado este lunes a los planteles del fútbol local por parte de sus capitanes y además será comunicado a los clubes en una asamblea que se llevara a cabo a las 18.30 horas locales (21.30 GMT).