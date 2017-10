River Plate y Lanús definen al primer finalista de la Libertadores

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Los argentinos River Plate y Lanús se enfrentarán este martes a las 21.15 local (0.15 GMT del miércoles) en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, tras el 1-0 en la ida a favor del 'Millonario', para definir al primer finalista del torneo de clubes más importante de Suramérica.

River Plate apuesta todo a este torneo y por eso jugó con suplentes y juveniles los últimos encuentros de la liga, en la que acumula tres empates y una derrota, por 4-0 el pasado domingo ante Talleres, en los últimos cuatro partidos.

"Al no tener un plantel completo, por muchas ausencias, tuvimos que buscar alternativas. El foco está en el partido del martes. Los jugadores que se quedaron en Buenos Aires se entrenaron pensando en el objetivo principal que es el pasaje a la final de Libertadores. Será duro", dijo el entrenador, Marcelo Gallardo.

En la Superliga Argentina River Plate es noveno, a nueve noveno del líder, Boca Juniors.

El lateral uruguayo Marcelo Saracchi no podrá jugar porque sufrió un desgarro el pasado martes en la ida ante Lanús. Se prevé que su lugar lo ocupe Milton Casco en lo que será la única modificación respecto al once inicial del partido de ida ante el 'Granate'.

En Lanús tampoco se esperan muchas modificaciones. El entrenador, Jorge Almirón, también paró un equipo alternativo este sábado ante Huracán y, al igual que River Plate, perdió por 4-0.

"Vi el partido de Gremio (ante Barcelona) y así que si pasamos nosotros o River no será tan complicado. De esta llave sale el campeón, de verdad lo digo", dijo Almirón.

Lanús, campeón de la Copa Conmebol de 1996 y de la Copa Sudamericana de 2013, intentará clasificarse para la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

River Plate, en cambio, campeón del certamen en 1986, 1996 y 2015, buscará su cuarto título.

En ganador de este cruce jugará la final ante el Barcelona ecuatoriano o el Gremio brasileño, que en la ida se impuso por 0-3.

- Alineaciones probables:

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, García Guerreño, Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta.

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Cristian De La Cruz.

Estadio: 'La Fortaleza' Néstor Díaz Pérez, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 47.000 espectadores.

Hora: 21.15 local (0.15 GMT del miércoles).