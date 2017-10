Santa Fe arranca un valioso empate a Equidad y sigue líder en la Liga colombiana

Bogotá, 29 oct (EFE).- El independiente Santa Fe, dirigido por el técnico uruguayo Gregorio Pérez, sacó hoy un significativo empate a 0-0 a Equidad que no supo aprovechar que su rival jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Jhon Fredy Pajoy.

Los santafereños mantienen la cabeza del torneo con 36 puntos, mientras que Equidad llegó a 26 y sigue en la parte alta de la tabla de clasificaciones a tres fechas del cierre del torneo.

Por su lado, Independiente Medellín derrotó por 2-0 a Jaguares, con lo que avanzó en su intención de ganar uno de los ocho pases a la siguiente fase. De momento, ocupa la octava casilla con 23 puntos.

Los goles del Medellín fueron obra de los colombianos Leonardo Castro y Édinson Toloza.

Para Jaguares, 23 puntos, el revés significa doble pérdida. Por un lado sigue en la peligrosa zona del descenso y está por fuera de los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda.

Mientras tanto, Millonarios derrotó a domicilio por 2-0 a Cortuluá con tantos de Maximiliano López y Ayron del Valle. Ahora los "embajadores" son cuartos en la tabla de clasificación con 28 puntos.

En la jornada, América y el Deportivo Cali firmaron un empate a 0-0, resultado que no satisfizo a ninguno de los dos equipos que precisaban ganar para ponerse más cerca de sus metas en la Liga.

Para el América la igualdad significa seguir en zona de descenso, mientras que Cali se aleja de la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

De todos modos, América al mando del técnico uruguayo "Polilla" Da Silva llegó a los 24 puntos y tiene un puesto entre los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda.

Cali ocupa con 20 puntos la casilla 11 en la tabla de clasificaciones con escasas posibilidades de avanzar a instancias superiores.

El Once Caldas y Envigado igualaron a 1-1 en un juego que comenzó media hora más tarde de lo programado por las fuertes lluvias que impedían el inicio del partido en Manizales.

Los dos equipos quedaron con 18 puntos, pero cada vez es más remota la posibilidad de clasificarse entre los ocho mejores de la Liga.

Por otro lado, Rionegro con gol del argentino Agustín Vuletich, igualó a 1-1 con el Deportes Tolima que alcanzó a irse en ventaja con diana de Danovis Banguero.

Los tolimeses llegan a 26 enteros y sigue en la parte alta de la tabla, contrario a Rionegro que tiene 16 puntos y está entre los últimos.

El choque entre Tigres y Atlético Nacional fue pospuesto para el 12 de noviembre.