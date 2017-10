El Barcelona busca una gesta ante un relajado Gremio tras el 0-3 de la ida

Río de Janeiro, 31 oct (EFE).- El Gremio de Porto Alegre defenderá en casa el 0-3 logrado la semana pasada en Guayaquil para volver a disputar una final de la Copa Libertadores diez años después, ante un Barcelona que necesita una auténtica hazaña para darle la vuelta a la eliminatoria.

A pesar de la ventaja de tres goles lograda en la ida, el Gremio saldrá con su once titular para evitar cualquier riesgo y sentenciar la eliminatoria ante su afición.

El técnico Renato Portapulppi reservó el domingo a sus titulares en su visita al Avaí de Florianópolis, en un encuentro que el Gremio empató a 2 y que deja al equipo en la cuarta posición del Campeonato Brasileño, a ocho puntos del líder Corinthians, cuando faltan siete jornadas para el final.

Para el partido contra el Barcelona, el ecuatoriano Michal Arroyo es baja por una inflamación en la garganta, así como el mediapunta Douglas, baja durante buena parte de la temporada por lesión.

Los defensas Pedro Geromel y Edílson, que arrastraban molestias, deben estar a disposición del técnico y salir de inicio, mientras que Jaílson debe permanecer en el medio y dejar en el banco a Míchel, quien sale de una lesión.

Precisamente Edílson aseguró que el Gremio debe "dominar" nuevamente a su rival para evitar cualquier sorpresa en el partido de vuelta.

"Creo que su contraataque es fortísimo. Es un equipo de mucha velocidad, tenemos que intentar neutralizarla en casa. Un equipo juega mejor fuera de casa que en casa, y no podemos dejar el juego para ellos. Tenemos que dominar de nuevo, dominarlos con el toque de la pelota, como hicimos en Guayaquil", aseguró el lateral.

El Gremio, campeón de la Libertadores en 1983 y 1995, defenderá la mayor ventaja lograda por un visitante en la fase final de esta Libertadores para darle una alegría a su calurosa afición, que espera volver a disputar una final continental diez años después de perder a doble partido por un global de 5-0 ante el Boca Juniors.

El equipo brasileño, muy sólido en la Libertadores pero muy irregular en el Campeonato Brasileño, vuelve a sonreír con la reaparición de su estrella Luan, quien superó unos problemas físicos que le apartaron del césped y que coincidieron con una serie de malos resultados en el Campeonato Brasileño.

El Gremio confía en la veteranía de parte de sus titulares para evitar cualquier sorpresa. Seis de los titulares (Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel, Bruno Cortez, Fernandinho y Lucas Barrios) tienen 30 años o más.

Por su parte, al Barcelona de Guayaquil se le acumulan los problemas. El conjunto ecuatoriano tuvo problemas con su vuelo a Brasil desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y apenas podrá llegar este martes a Porto Alegre, un día más tarde de lo previsto.

El equipo amarillo se impuso este sábado por 2-0 a su gran rival, la LDU de Quito, con goles de Marcos Caicedo y Matías Oyola, en un partido en el que jugaron varios suplentes.

El resultado le permite al Barcelona subir hasta la octava posición, con 16 puntos en 14 partidos, aunque tiene dos encuentros pendientes.

El técnico Guillermo Almada podrá contar con su goleador Jonathan Alvez, baja en la ida por sanción, aunque sigue fuera por el mismo motivo el centrocampista brasileño Gabriel Marques, sancionado con tres partidos, y el defensa Darío Aimar, lesionado.

Pese a la dificultad del partido, el Barcelona no pierde las esperanzas de lograr el milagro y clasificarse para la final.

"Los jugadores tienen claro cuál es la meta en Brasil. Iremos con todo ante Gremio", señaló a los periodistas el directivo del club Aquiles Álvarez.

El ganador de la semifinal deberá viajar a Buenos Aires para disputar la ida de la final de la Libertadores, en la que se medirá al ganador del River Plate-Lanús, con ventaja de los millonarios por 1-0 tras la ida.

Alineaciones probables:

Gremio Porto Alegre: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho; y Lucas Barrios.

Entrenador: Renato Portaluppi

Barcelona Guayaquil: Banguera; Velasco, Luis Caicedo (Jefferson Mena), Xavier Arreaga, Beder Caicedo (Mario Pineida); Oswaldo Minda, Matías Oyola, Ayoví, Marcos Caicedo; Damián Díaz y Jonathan Alvez.

Entrenador: Guillermo Almada

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Carlos Astroza y Christian Schiemann.

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre

Hora: 21.45 hora local (23.45 GMT).