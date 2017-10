Barcelona tramita en Bolivia una autorización de viaje para llegar a Brasil

La Paz, 31 oct (EFE).- El Barcelona ecuatoriano tramita hoy una autorización de vuelo para que su equipo abandone Bolivia, donde está desde el domingo, para trasladarse a Brasil y afrontar este miércoles el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores contra el Gremio.

El jefe del aeropuerto internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz (este), Remberto Quiroga, dijo a Efe que de concluir todos los trámites de autorización el equipo partiría a las 18.00 horas (22.00 GMT) rumbo a la ciudad brasileña de Sao Paulo.

La delegación del Barcelona llegó a Bolivia el domingo a las 21.00 horas (01.00 GMT del lunes) con 37 integrantes, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Quieroga explicó que la entidad ecuatoriana no gestionó las autorizaciones necesarias ante las autoridades aeronáuticas para llegar a la ciudad brasileña de Porto Alegre, lo que provocó que estén varados en Santa Cruz.

"Es un descuido, no fueron muy profesionales en ese asunto, al parecer. Ellos saben que tienen que recabar el permiso correspondiente y no lo hicieron", afirmó la fuente aeronáutica.

El Barcelona cerró este martes en la mañana sus entrenamientos en la sede del Blooming boliviano para intentar revertir el 0-3 que le infligió el Gremio, hace una semana en Guayaquil.