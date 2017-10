Carrera afirma que deben olvidar el 5-1 de Moscú y que no son favoritos

Sevilla, 31 oct (EFE).- El técnico del Spartak Moscú, Massimo Carrera, manifestó sobre el partido del miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán, de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que tienen que "olvidar el 5-1" que le endosaron al Sevilla en Moscú y que su equipo no es favorito ante "un gran adversario".

En la sala de prensa del estadio sevillista, adonde la expedición rusa llegó esta tarde, aunque no se ejercitó en la ciudad andaluza, Carrera indicó que "en el campo se verá" si les sirve o no un empate y que eso dependerá de "cómo juegue el Sevilla", en un encuentro que vaticinó que será "muy complicado".

Aún así, el entrenador italiano del Spartak aseguró que van "a salir a ganar" frente a "un gran rival" y subrayó que en la 'Champions' "los equipos tienen más calidad y son más fuertes que en la liga rusa".

Sobre si cree que su equipo parte como favorito, sobre todo tras el 5-1 logrado en casa ante los sevillistas en la pasada jornada del Grupo E de este torneo, fue rotundo: "No, absolutamente no".

"Tenemos que olvidar todo lo que hemos hecho antes. En Moscú realizamos un partido perfecto, aprovechamos nuestros momentos, pero el hecho de que acabara 5-1 no es ninguna razón para pensar que somos favoritos. Mañana va a ser un partido muy complicado porque el Sevilla juega muy buen fútbol y va a hacer todo lo posible para ganar", recalcó.

Carrera no desveló si, como en el choque de hace dos semanas, el Spartak intentará esperar en su campo al Sevilla para salir a la contra, pues dijo que "la táctica depende de cómo juegue el rival".

"En Moscú jugamos de esa forma porque el Sevilla juega muy bien, es un equipo muy bueno, con jugadores de calidad, y por supuesto, cuando juegas contra un rival de este nivel, que domina bien y controla el balón, tenemos que aprovechar los contraataques", añadió.

Señaló que han "preparado mucho este partido" y que, como al técnico local, el argentino Eduardo Berizzo, le "preocupa más el juego" de su "equipo que el del rival", y defendió que hayan entrenado esta mañana sobre la nieve en la capital rusa, frente al clima cálido que hay en Sevilla, para "trabajar" como es habitual en ellos.

El italiano adelantó que el centrocampista ruso Roman Zobnin ha viajado "para estar con el equipo", pero no está en condiciones de reaparecer al estar aún en proceso de recuperación de la lesión que sufrió hace medio año, y que mañana verán el estado del lateral Andrei Yéschenko, con problemas físicos, para ver si puede jugar.

Se refirió a la presencia de casi un millar de seguidores rusos sin entrada en Sevilla, ya que la UEFA prohibió al Spartak venderles localidades por los incidentes en el encuentro ante el Maribor esloveno, y, a pesar de lamentarlo, admitió que "cuando alguien tira un petardo o una bengala, eso al final perjudica a todos".