Los futbolistas uruguayos levantan la huelga y retomarán el Torneo Clausura

Montevideo, 30 oct (EFE).- Los futbolistas uruguayos nucleados bajo el colectivo Más Unidos Que Nunca (MUQN), que habían decretado un paro por diferencias con su sindicato, levantaron hoy la medida y retomarán la actividad el próximo fin de semana, luego de casi quince días sin fútbol en el país.

El conflicto entre los jugadores del medio local y su gremio, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), lleva más de diez meses pero no fue hasta el pasado 18 de octubre cuando estos decidieron no presentarse a los partidos, por lo que se resolvió la suspensión del Torneo Clausura.

Este lunes el colectivo MUQN aseguró a través de un comunicado publicado en su perfil de Twitter que resolvió levantar la medida relacionada a la "no participación en los torneos oficiales".

Sin embargo, el documento aclara que el conflicto aún no ha finalizado.

El origen del problema entre los jugadores y la MUFP se remonta a fines de 2016, cuando los jugadores plantearon diferencias en relación a la forma en la que la Mutual acordaba el cobro de los derechos de imagen a la empresa Tenfield, actual dueña de los derechos de televisión del fútbol.

La decisión de levantar el paro fue tomada para que "prevalezca la transparencia por sobre la deshonestidad", para que no se ponga de rehén a la "familia del fútbol" y para que se puedan "explorar más caminos en aras de solucionar el conflicto", según detallaron los jugadores en el comunicado.

"En los últimos días quedó evidenciado públicamente el irresponsable y poco serio proceder de los integrantes de la Comisión Directiva de nuestra Mutual", manifestó el movimiento en el comunicado.

Este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantuvo una reunión con los representantes del MUQN, donde se estableció que si los jugadores levantaban el paro ambas partes mantendrán un vínculo por fuera del sindicato de futbolistas, pudiendo incluso llegar a reconocer al movimiento de jugadores como el nuevo gremio de futbolistas uruguayos.

La AUF celebró este lunes una sesión extraordinaria para tratar el tema, aunque allí no se aprobó ninguna resolución ya que se trató de una reunión informativa en la que estuvo presente el titular de ese organismo, Wilmar Valdez, así como representantes de los clubes uruguayos.

En el comunicado, el colectivo MUQN expresó su deseo de que el próximo 13 de noviembre se concrete una Asamblea Extraordinaria de la MUFP, donde se tratará como orden del día la remoción de la cúpula directiva actual.

"El conflicto no cesó ni mucho menos, nuestra lucha nos ha encontrado frente a cada situación con más firmeza, autodeterminación y convicción a la hora de pelear por lo que consideramos justo e impostergable", añade el texto.