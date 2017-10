Joaquín, Barragán y Amat ya miran al Getafe

El Real Betis Balompié no logró conseguir los tres puntos en Barcelona frente al Espanyol. En un encuentro muy igualado, un gol de Gerard Moreno en la segunda parte dejó la victoria en manos de los 'pericos'.

Para Jordi Amat era un partido muy especial, ya que regresaba a la que fue su casa. "Al principio me ha costado jugar en contra", reconoció el zaguero verdiblanco, que lamentó la falta de acierto: "Ha sido un partido duro, se han visto las ideas de ambos equipos. Hemos tratado el balón durante los noventa minutos. Hemos buscado el gol, pero no ha habido suerte de cara a gol. Ellos en el área han tenido una y Gerard Moreno ha estado muy bien. Contento por el juego, pero el resultado no ha sido positivo".

El ex del Swansea, además, destacó la igualdad del encuentro, resuelto por pequeños detalles: "La efectividad ha sido la diferencia. Ha habido pocas ocasiones. No hemos estado finos".

Antonio Barragán señaló tras la derrota que había sido "un partido bastante disputado" en el que el Espanyol metió la que tuvieron. "Nos vamos tristes a casa y no nos queda otra que pensar en el Getafe. Lo más justo habría sido el empate; al final han acertado de cara a gol y hay que recuperar lo antes posible", resaltó el zaguero, quien reconoció que quizá se habían precipitado en el último pase". "Hemos intentado empatar hasta el último minuto", concluyó.

El capitán bético, Joaquín, reconoció: "No hemos tenido frescura a la hora de hacer nuestro fútbol. Es verdad que cuando parecía que el partido se nos podía poner a favor, ellos han tenido esa ocasión y la han metido. Nosotros no hemos tenido esa lucidez que nos hace llevarnos los partidos y nos vamos tristes; esperábamos sacar algo positivo en este campo. Veníamos de ganar en casa, con una dinámica buena, y el viernes tenemos otra oportunidad en casa, ante el Getafe", explicó Joaquín.

Llegaba el Betis a Cornellá con 12 tantos entre Sanabria y Sergio León, pero ninguno mantuvo su idilio con el gol, pese a que el cordobés, que entró desde el banquillo, tuvo el empate ante Pau en una jugada clarísima.