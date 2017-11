Maradona daría "un brazo" con tal de volver a jugar con Argentina o Boca

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- Diego Maradona dijo hoy que se "cortaría un brazo" con tal de volver a jugar con Argentina o con Boca Juniors.

"Volver a jugar una vez más con esos colores no tiene precio", dijo el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 al diario Olé.

Maradona recordó su último partido como profesional, un Boca Juniors-River Plate del 25 de octubre de 1997, y remarcó que jugó con "un desgarro en el aductor".

"Contra River hay que jugar hasta estando muerto. Trabar con la cabeza, con lo que sea. Tuve que salir en el entretiempo porque ya se me caía la pierna. Y les ganamos. Así que me retiré ganándole a River", dijo.

Tras ese partido, Maradona arremetió contra los jugadores del 'Millonario' y dijo que "se les cayó la bombacha (bragas)".

"Ahora a todos los de Boca nos gustaría que se le caiga la bombacha a River en la Copa", dijo sobre el partido de esta noche entre River Plate y Lanús, en la vuelta de las semifinales de la Libertadores, tras la victoria por 1-0 en la ida.

También aseguró que ve "muy bien" a Boca Juniors, que lidera la Superliga Argentina tras ganar en las siete primeras jornadas y echó flores a algunos jugadores como el goleador Darío Benedetto y el centrocampista colombiano Wilmar Barrios.

"Me gusta. Es un equipo en el que me gustaría jugar, me encantaría jugar con (el colombiano Wilmar) Barrios, con (Cristian) Pavón, con (Darío) Benedetto, con todos los muchachos", concluyó Maradona, que este lunes cumplió 57 años.