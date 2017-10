Melilla dice que sólo 23 menores extranjeros, no 200, no pueden jugar al fútbol

Melilla, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Melilla, del PP, ha asegurado este martes que sólo 23 menores extranjeros están pendientes de obtener ficha federativa para participar en competiciones de fútbol en la ciudad, pero no cerca de 200 como ha denunciado la oposición.

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha explicado en rueda de prensa que el problema se debe a un conflicto entre un club de la ciudad y la federación de fútbol, no a quejas de algunos padres de menores españoles.

Ventura ha subrayado que la Ciudad Autónoma estudia otras opciones para que puedan practicar deporte más menores que se encuentran en centros de acogida de Melilla, mientras se resuelve este problema.

El titular de Bienestar Social ha indicado que estos centros acogen en la actualidad a unos seiscientos menores extranjeros no acompañados.

Coalición por Melilla (CpM), principal grupo de la oposición en la ciudad, denunció ayer que una norma federativa conlleva que unos doscientos niños extranjeros no puedan participar en competiciones deportivas en la ciudad.

La Federación Española de Fútbol endureció los requisitos documentales para estos niños al aplicar un reglamento de la FIFA que pretende luchar contra el tráfico de menores en el fútbol.

Organizaciones como SOS Racismo han advertido de que esta normativa impone unos requisitos imposibles de cumplir por muchos de ellos pese a estar en situación legal en España, es discriminatoria respecto a los nacionales e incumple el ordenamiento jurídico español.