Oblitas no le ve sentido a discutir si Pizarro debe ir al Mundial con Perú

Lima, 30 oct (EFE).- El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, afirmó hoy que no le encuentra sentido a discutir si el delantero del Colonia alemán Claudio Pizarro debe jugar el Mundial de Rusia 2018 en caso de que Perú gane la repesca a Nueva Zelanda.

"Para mí, es una discusión sin sentido y que no aporta en nada de lo que queremos acá. No nos ayuda a nosotros ni al propio Claudio. Él ya dijo enfáticamente que no se merece estar en la selección en este momento. Eso es lo único que importa", afirmó Oblitas a Radio Programas del Perú (RPP).

El exjugador peruano aseguró que la Federación le guarda respeto a Pizarro. "Por todo lo que ha dado al fútbol en sus equipos y en la selección, pero ahora hay un grupo que está jugando estos partidos".

"Acá en la selección hay una palabra: nosotros por encima del yo. Eso ha hecho que este equipo nos de los resultados que nos permiten jugar la repesca", agregó.

Oblitas sugirió que, si Perú logra clasificar a la Copa del Mundo, el equipo debe estar compuesto por el mismo grupo que ha obtenido el cupo para el Mundial.

Pizarro, de 39 años, no juega con la Blanquirroja desde hace más de año y medio, al igual otros experimentados jugadores como Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano, por decisión del seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, que prefiere a futbolistas más jóvenes y con mayor continuidad en sus clubes.