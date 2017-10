Sarri define al City "el mejor de Europa entrenado por el mejor del mundo"

Roma, 31 oct (EFE).- El técnico del Nápoles, Maurizio Sarri, dijo hoy que considera al Manchester City del entrenador español Pep Guardiola, su rival de mañana en la Liga de Campeones, como "el mejor de Europa entrenado por el mejor del mundo".

"Invencible, en el fútbol y en la vida no hay nadie. Pero considero al City como el mejor de Europa entrenado por el mejor del mundo", dijo Sarri en una rueda de prensa en el centro deportivo del club italiano, previa al partido europeo de mañana.

El técnico italiano, que mostró repetidamente en el pasado su admiración por el trabajo de Guardiola y que tiene una filosofía futbolística parecida, tomó como ejemplo la primera media hora del partido de la primera vuelta para dar prueba de la fuerza del City.

"La primera fase del partido de Manchester demuestra la fuerza de ese equipo, técnicamente y tácticamente es fortísimo. Es un equipo que lo tiene prácticamente todo y esos 20 minutos iniciales fueron el fruto de esto", recordó.

"Nunca vi a un equipo salir de nuestra presión como lo hizo el City. Estábamos en frente de algo muy importante. Son un equipo que muchas veces cuenta con una doble ventaja tras media hora", insistió.

Así, para tener opciones de ganar, Sarri consideró que el Nápoles tendrá que "llevarles (al City) hacia un resultado igualado, algo al que no están acostumbrados. Podemos ponerles en apuros, pero necesitamos un partido extraordinario a nivel defensivo".

También destacó la importancia que tendrá la afición del estadio San Paolo para empujar al equipo hacia los tres puntos y tomó como ejemplo la primera mitad del duelo contra el Real Madrid del año pasado, que vio al Nápoles irse al descanso por delante 1-0.

"Ellos son jugadores acostumbrados a este tipo de estadios. Contra el Madrid hicimos algo extraordinario. También es verdad que ese era un octavo de final y el resultado de la ida (victoria blanca 3-1) pudo tranquilizarles un poco", afirmó.

"Ahora, al estar en la fase de grupos, creo que no pasará (que el City se relaje), pero espero que el San Paolo nos ayude a tener un buen impacto", agregó.