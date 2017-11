Independiente quiere sellar su pase a semifinales ante un acorralado Nacional

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- El Independiente argentino buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves cuando reciba al Nacional paraguayo, que deberá marcar al menos cuatro goles para remontar el 1-4 de la ida.

A pesar de que el entrenador del Rojo, Ariel Holan, reconoció que "la diferencia es muy buena", advirtió que "en el fútbol nunca están cerradas las cosas".

El delantero Lucas Albertengo también piensa igual que Holan y dijo que "sería un error faltarle el respeto a Nacional" y que "hay que tomar con seriedad el partido".

La mala noticia para el Rojo es que el defensa Fabricio Bustos es baja porque se desgarró el bíceps femoral derecho.

En cambio, el zaguero Fernando Amorebieta estará disponible a pesar de la fractura del tabique nasal que sufrió en la ida.

El partido de este jueves tiene un sabor especial porque, en caso de clasificarse para las semifinales, Independiente puede cruzarse con su clásico rival, Racing Club, que en la ida perdió por 1-0 ante el Libertad paraguayo.

Por su parte, el Nacional de Asunción viajó a Argentina para "dar todo" y "levantar la imagen" después del resultado adverso de la semana pasada, según su entrenador, Roberto Torres.

"Sabemos la situación en la que estamos y creemos en nuestro potencial, creo que en el fútbol no hay que perder las esperanzas, tenemos que mejorar y mucho, a partir de ahí está la posibilidad de lograr el objetivo", apuntó Torres en rueda de prensa antes de volar a Buenos Aires.

El conjunto paraguayo empató como visitante este domingo en el campeonato local contra el Sportivo Luqueño (1-1).

Nacional tan solo sumó once puntos en sus últimos diez encuentros del Clausura, es octavo con 17 unidades, a tres del último clasificado, y lucha por permanecer en la primera división.

El técnico adelantó que ante Independiente alineará a aquelas jugadores que estén en "mejor estado físico" debido a los compromisos "difíciles" que también tienen en el torneo local.

El centrocampista Jonathan Santana, de 36 años, no viajó a Buenos Aires, como tampoco lo hizo el delantero Luis Caballero, ambos titulares en la ida.

La mayoría de los que perdieron ante Independiente no jugaron ante el Sportivo Luqueño y llegarán descansados al partido de este jueves.

Alineaciones probables:

Independiente: Martín Campaña; Juan Sánchez Miño, Alán Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Silva, Nery Domínguez; Diego Rodríguez, Maximiliano Meza, Ezequiel Barco; Juan Sánchez y Lucas Albertengo.

Entrenador: Ariel Holan.

Nacional: Santiago Rojas; Carlos Bonet, Herminio Miranda, Miguel Jacquet, Rodrigo Rojo; Juan Argüello, Miguel Paniagua, Edgardo Orzusa, Juan Manuel Salgueiro; José Nuñez y Fredy Bareiro.

Entrenador: Roberto Torres.

Árbitro: El ecuatoriano Roddy Zambrano, asistido por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 52.000 espectadores.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).