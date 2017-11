Junior recibe en Barranquilla a un disminuido Sport Recife en la Copa Sudamericana

Barranquilla (Colombia), 1 nov (EFE).- Comandado por sus estrellas, los goleadores Teófilo Gutiérrez y Yimi Chará, Junior recibirá mañana al brasileño Sport Recife, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo colombiano, dirigido por el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, derrotó 0-2 en el partido de ida a los brasileños.

El cuadro "tiburón" saltará a la cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez con el rótulo de favorito, no solamente por la victoria de visitante en Recife, sino por el buen momento por el que pasa en los tres torneos que está disputando: la Copa Sudamericana, la Copa Águila y la Liga local.

En la liga, Junior lucha por los primeros lugares y ya está clasificado para la siguiente fase, en la Copa Águila, disputará la final luego de empatar en el partido de ida con el Independiente Medellín.

Y en la Copa Sudamericana, tiene que dejar en el camino a Sport Recife para enfrentar en semifinal al ganador entre Flamengo, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, y Fluminense.

Además de "Teo" Gutiérrez y Chará, Junior contará ante Sport Recife con su línea titular, luego de que, para el partido de liga que ganó el pasado lunes ante Bucaramanga, alineara una nómina suplente.

En el arco y la defensa se espera la reaparición del arquero uruguayo Sebastián Viera, los laterales David Murillo y Germán Gutiérrez y los centrales Johnatan Ávila y Rafael Pérez.

Para el control en el medio campo, el técnico Comesaña reitera la confianza en la pareja Leonardo Pico y Víctor Cantillo, quienes estarán acompañados por Yonny González y Roberto Ovelar.

Mientras que para el cuadro "tiburón" las cosas pintan fáciles, para Sport Recife, que llegó a Barranquilla este martes por la mañana, el panorama no es tan claro por la gran cantidad de lesionados en su nómina y la salida del técnico Vanderlei Luxemburgo luego de la derrota en casa ante Junior.

El "León" brasileño informó que el lateral derecho Raúl Prata, el volante Rithely, el mediapunta Diego Souza y el delantero André no jugarán por lesión, por lo que el nuevo entrenador Daniel Paulista ha llamado a jugadores que no son titulares para que refuercen al equipo encabezado por el chileno Eugenio Mena y los colombianos Oswaldo Henríquez y Reinaldo Lenis.

Luego de la derrota ante Junior, Sport Recife cayó el fin de semana ante el Coritiba (3-4), en juego correspondiente a la jornada 31 del Campeonato Brasileño.

Actualmente no marcha bien en el torneo de su país, ubicándose en el puesto 15 de la tabla de posiciones, con 35 puntos, muy lejos del líder Corinthians, que tiene 59.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Johnatan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yonny González, Teófilo Gutiérrez; Yimi Chará y Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Avelino Comesaña.

Sport Recife: Magrao; Samuel Xavier, R. Alves, Osvaldo Henríquez, Durval; Patrick, Anselmo, Rodrigo, Eugenio Mena; Rogerio y Reinaldo Lenis.

D.T.: Daniel Paulista.

Árbitro: El uruguayo Daniel Fedorczuk, asistido por sus compatriotas Mario Espinosa y Miguel Nievas.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.

Hora: 19:45 (00:45 GMT del viernes).