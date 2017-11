Lampe y Miranda encabezan lista de Bolivia para amistoso ante Curazao

La Paz, 1 nov (EFE).- El seleccionador boliviano, Mauricio Soria, dio a conocer hoy la nómina de los 24 convocados para el partido amistoso de la Verde frente a Curazao el próximo 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato, de Willemstad.

Soria citó al portero Carlos Lampe, del Huachipato chileno, y al delantero Bruno Miranda, del DC United, de Estados Unidos.

Tras la finalización de las eliminatorias suramericanas, la Verde quedó en el puesto 50 del escalafón de la FIFA, mientras que Curazao se situó en el 89.

Los 24 futbolistas elegidos por el entrenador boliviano son:

Porteros: Carlos Lampe (Huachipato-CHI), Romel Quiñonez (Oriente Petrolero), Rubén Cordano (Blooming).

Defensores: Diego Bejarano (The Strongest), Óscar Ribera (Bolívar), Ronald Raldes (Bolívar), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sport Boys), Luis Haquín (Oriente Petrolero), Pablo Pedraza (Bolívar), Jefferson Ibáñez (Guabirá), Stalin Taborga (Sport Boys), José Sagredo (Blooming), Jorge Flores (Bolívar).

Centrocampistas: Pedro Azogue (Bolívar), Diego Wayar (The Strongest), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Oriente Petrolero), José Vargas (Blooming), Henry Vaca (The Strongest).

Delanteros: Bruno Miranda (DC United-USA), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Leonardo Vaca (Blooming), Freddy Roca (Oriente Petrolero).