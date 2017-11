3-3. Flamengo sufre pero pasa a semifinales donde espera a Junior o Sport

Río de Janeiro, 1 nov (EFE).- El Flamengo se clasificó con mucho sufrimiento para las semifinales de la Copa Sudamericana al empatar hoy 3-3 en el estadio Maracaná un partido que perdía por 1-3 con el Fluminense, que en la ida, hace una semana, cayó por 0-1.

Con la clasificación sellada gracias a los goles del joven ariete Felipe Vizeu a los 67 minutos y a los 83 del mediocentro Arao, el equipo que dirige el colombiano Reinaldo Rueda espera en semifinales al mejor de la serie entre el Junior de Barranquilla y el Sport de Recife.

El Fluminense, dirigido por Abel Braga, se adelantó por dos veces. A los 2 minutos gracias a Lucas Marques.

El creativo Diego se exhibió a los 9 minutos con un golazo de falta directa.

El encuentro fue de gran intensidad y por momentos algo sucio con mucho trabajó para el colegiado, que mostró once tarjetas amarillas.

Al Flamengo le valía el empate después de conseguir la victoria por 0-1 en el juego de ida, también disputado en el Maracaná.

Pero tras el empate de Diego, el Fluminense se fue arriba con doblete de Renato Chaves, a los 40 y 54 minutos.

La eliminatoria entre el Júnior colombiano y los brasileños del Sport de Recife se resolverá este jueves en Barranquilla.

Los colombianos sorprendieron al imponerse hace una semana con una victoria a domicilio por 0-2.

Con la afición todavía acomodándose en sus asientos, un ataque del Fluminense fabricado entre Sornoza y Marcos Júnior fue culminado muy temprano por el lateral Lucas Marques.

El defensor, libre de marca, entró solo al área y lanzó un misil imposible para Diego Alves, que no le dio tiempo ni a pestañear.

Un jarro de agua fría para el Flamengo, que veía como su vecino le igualaba la contienda a las primeras de cambio. Pero lejos de desesperarse, encontró la calma en las botas de Diego.

Nadie duda de la calidad del mediapunta de 32 años, viejo conocido del Atlético de Madrid, Juventus y Oporto, entre otros, y una vez más se vistió de héroe para resolver el entuerto.

En el minuto 9, Diego efectuó un tiro magistral de falta directa que salvó la barrera e hizo inútil la estirada del arquero.

Ese fue uno de los últimos destellos de fútbol durante la primera mitad porque a partir de ahí comenzó el juego sucio y las tanganas con patadas a destiempo y amarillas que podían haber sido rojas.

Mucho trabajo para el colegiado argentino Patricio Loustau.

El Fluminense dispuso de una nueva oportunidad en la cabeza del central Renato Chaves, pero esta vez Diego Alves estuvo bien colocado y despejó de manera casi instintiva.

Sin embargo, a la segunda no falló, y en una salida de un córner el zaguero se elevó más que el resto para peinar la bola y anotar el segundo para el Flu. Gol psicológico antes del descanso.

Los del colombiano Rueda comenzaron el segundo tiempo con más ambición. No les quedaba otra, o empataban o estaban fuera de la única competición en la que están vivos.

Diego seguía con la batuta del juego, pero no había una referencia clara arriba. La ausencia del peruano Paolo Guerrero se hizo notar y de qué manera.

Entre tanto, Renato Chaves volvió a aparecer en escena para anotar nuevamente de cabeza a la salida de un córner. Todo lo que tocaba el brasileño se convertía en oro para el Flu.

La eliminatoria parecía sentenciada pero un gol de Felipe Vizeu, desaparecido hasta el momento, volvió a poner un nudo en el estómago a todos los presentes en el Maracaná.

Un gol más clasificaba al Flamengo y este llegó a falta de siete minutos para el final con Willian Arao, que enloquecía con su afición al ver cómo su desvío de cabeza impactaba en el palo y se metía en la red de Cavalieri.

Un final loco para un partido de locos.

- Ficha Técnica:

3. Flamengo: Diego Alves; Pará, Juan (m.68 Rafael Vaz), Rhodolfo, Miguel Trauco (m.64 Vinicius Júnior); Willian Arao, Gustavo Cuéllar (m.81 Lucas Paquetá), Diego, Everton Ribeiro; Éverton y Felipe Vizeu.

Entrenador: Reinaldo Rueda

3. Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas Marques, Renato Chaves, Reginaldo, Marlon; Richard, Douglas (m.84 Pedro), Júnior Sornoza (m.68 Wendel), Gustavo Scarpa; Marcos Júnior (m.51 Romarinho) y Henrique Dourado.

Entrenador: Abel Braga

Goles: 0-1, m.2: Lucas Marques. 1-1, m.9: Diego. 1-2, m.40: Renato Chaves. 1-3, m.54: Renato Chaves. 2-3, m.67. Felipe Vizeu. 3-3, m.83: Willian Arao.

Árbitro: el argentino Patricio Loustau amonestó a Éverton, Douglas, Willian Arao, Lucas Marques, Felipe Vizeu, Reginaldo, Henrique Dourado, Richard, Diego Alves, Marlon y Lucas Paquetá.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.