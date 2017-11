El presidente de árbitros dice que el VAR podría haber revisado la mano de Lanús

Buenos Aires, 1 nov (EFE).- El presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, aseguró que podría "haberse revisado" con el sistema VAR la mano en el área del jugador de Lanús Iván Marcone, en la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores que el club granate le ganó por 4-2 a River Plate.

"Por necesidad y por seguridad se podría abrir una revisión de esa jugada, aunque sea para confirmar algo que eventualmente vio o que dejó de ver", aseguró Seneme este miércoles en declaraciones al canal deportivo TyC Sports.

La acción se produjo en el minuto 41 de la primera parte, cuando el delantero de River Ignacio Scocco se internó en el área pequeña y Marcone, defensor de Lanús, tocó el balón con la mano despegada del cuerpo.

Tanto el árbitro colombiano Wilmar Roldán como el encargado del VAR, el uruguayo André Cunha, con la potestad de avisar sobre un posible error, dejaron pasar la oportunidad de revisar el vídeo de la jugada.

River, que ganaba por 0-2 en ese momento, recibió poco después el primero de los cuatro goles de una remontada histórica de Lanús, que accedió a la final de la Libertadores por primera vez en su historia.

Seneme confirmó que habló con Roldán y que éste le dijo que interpretó que hubo "un toque" pero que no fue "deliberado".

El dirigente de árbitros de la Conmebol insistió en que se queda "con la opinión del árbitro" porque es el que vio la situación "en tiempo real" y, en las revisiones de VAR que juzgan intencionalidad, no se puede decidir mediante repetición en cámara lenta "para no perder la naturaleza de la jugada".

Seneme también indicó que Roldán podría haber recurrido al VAR en una posible agresión de un jugador de Lanús a River en el minuto 63, con "potencial" para ser revisada.

El árbitro sí utilizó el Sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo (VAR por sus siglas en inglés) tres minutos después para confirmar el penalti que señaló a favor de Lanús y que significó el 4-2 que le dio el pase al equipo 'Granate' a la final.