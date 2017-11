0-0. Junior empata con Sport y alcanza su primera semifinal de Sudamericana

Barranquilla (Colombia), 2 nov (EFE).- El Atlético Junior jugará su primera semifinal de la Copa Sudamericana al empatar 0-0 con el Sport Recife este jueves en Barranquilla, luego de sostener la diferencia de dos goles que obtuvo en la ida la semana pasada.

El equipo de Barranquilla se enfrentará al Flamengo, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, luego de vencer a un rival que no mostró su mejor juego en la serie y tampoco reaccionó ante la adversidad en la que se encontraba en el resultado global.

El partido comenzó con dos equipos que parecían conformarse con el resultado que le daba el pase a los colombianos.

Sport Recife cedió el balón a su rival y se convirtió en poco más que un espectador de privilegio, pero Junior no supo transformar su superioridad en goles.

Los locales dominaron el partido gracias a su mejor plantilla y a la tranquilidad que les dio el resultado de la ida en Recife.

Entre lo más destacado de la primera parte estuvo un disparo lejano de Yimmi Chará que salió desviado en el minuto 8 y la situación de peligro que generó el portero Sebastián Viera, que con un mal pase a un defensa, unos minutos antes del descanso, estuvo a punto de generar una situación de peligro.

Para la segunda mitad los locales se relajaron y el Sport intentó acercarse a la portería del uruguayo Viera bajo el liderazgo del colombiano Reinaldo Lenis, que sustituyó Rogerio y le dio a su equipo un nuevo aire.

No obstante, Junior no tuvo dificultades para defender los acercamientos contrarios.

Chará y Teo Gutiérrez comenzaron a juntarse y acercaron al Junior a la portería de Magrao, pero tampoco lograron traducir el dominio en oportunidades de gol.

Junior jugará por segunda vez unas semifinales en torneos continentales, ya que en 1994 lo hizo en la Copa Libertadores, cuando era dirigido también por el entrenador uruguayo Julio Comesaña.

En aquella ocasión Junior cayó ante Vélez Sarsfield, a la postre el campeón.

- Ficha técnica:

0. Junior: Sebastián Viera; Jesús Murillo, Johnatan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Rubén Pico, Víctor Cantillo, Yonny González (m.70, Luis Díaz), Yimmi Chará, Henry Mier; Teófilo Gutiérrez y Matías Mier (m.46, Roberto Ovelar).

Entrenador: Julio Comesaña.

0 Sport Recife: Magrao; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Durval, Sander; Anselmo (m.80, Rodrigo), Patrick, Thomas (m.83, Rodrigo), Eugenio Mena, Rogerio (m.60, Reinaldo Lenis) y Juninho.

Entrenador: Daniel Paulista.

Árbitro: el uruguayo Daniel Fedorczu. Amonestó a Jesús Murillo y Germán Gutiérrez, del Junior, y a Eugenio Mera, Samuel Xavier y Anselmo, del Sport Recife.