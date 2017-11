El Alavés busca estrenarse en casa ante un Espanyol en línea ascendente

Vitoria/Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 3 nov (EFE).- El Deportivo Alavés, colista, buscará estrenarse en Mendizorroza ante un Espanyol en línea ascendente, en la undécima jornada de LaLiga Santander.

El equipo albiazul desea refrendar el buen juego desplegado ante el Valencia el pasado sábado, a pesar de no haber conseguido réditos positivos con su puesta en escena.

A excepción de la victoria obtenida en la séptima jornada del campeonato ante el Levante (0-2), el Glorioso ha perdido todos los encuentros de liga y ocupa la última plaza con sólo tres puntos, en una situación que empieza a pesar en la entidad albiazul debido a que el resto de equipos suman puntos.

Para este encuentro, el técnico italiano Gianni De Biasi no podrá contar con los lesionados Héctor Hernández y Víctor Laguardia, mientras que Alfonso Pedraza podrá jugar a pesar de la fractura que sufrió en la muñeca derecha.

La ausencia del único lateral derecho puro del primer equipo, Carlos Vigaray, por acumulación de amonestaciones, obligará al técnico italiano a modificar la táctica y a regresar a la defensa de cuatro hombres.

Así, Fernando Pacheco estará acompañado por la zaga que formarán Alexis Ruano, Rodrigo Ely, Adrián Diéguez que posiblemente repetirá en el once titular, y Rubén Duarte, quien podría regresar al equipo para ocupar el lateral izquierdo.

Las bandas podrían estar ocupadas por Ibai Gómez y Alfonso Pedraza mientras que Manu García, Wakaso y Álvaro Medrán se mantendrán en el eje del centro del campo, con Munir como referencia ofensiva.

El Espanyol ha ganado en las dos últimas visitas al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en dos encuentros correspondientes a la Copa del Rey y a LaLiga Santader.

La temporada pasada, los catalanes consiguieron un triunfo por 0-1 en la duodécima jornada del campeonato gracias a un gol de Gerard Moreno en la recta final del encuentro.

En esta ocasión se espera que el estadio vitoriano roce el lleno con cerca de 20.000 espectadores en sus gradas.

El Espanyol visitará al Alavés después de lograr un triunfo contra el Betis la semana pasada que levantó la moral del cuadro blanquiazul y que debe servir, afirma el vestuario, para afrontar el nuevo tramo del calendario con confianza y solidez.

El Alavés es el colista de Primera división, pero el conjunto blanquiazul recela del mal momento del anfitrión. El técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha insistido en mantener la concentración mañana para volver a Barcelona con los tres puntos.

Además, el conjunto catalán presenta malas cifras como visitante: no ha ganado ningún partido a domicilio esta temporada. Ha empatado dos y ha perdido tres.

Los futbolistas de Quique Sánchez Flores asumen que es una de las grandes asignaturas pendientes de la campaña y esperan romper esta dinámica en Mendizorroza.

El Espanyol ha ganado en sus dos últimas visitas en el feudo del Alavés, en Liga la pasada temporada (0-1, con gol de Gerard Moreno) y en la Copa del Rey de la 2014-15 (0-2), mientras que el resto de desplazamientos se han saldado cuatro empates y ocho victorias a favor del anfitrión.

La lista de convocados del entrenador mantiene los mismos jugadores que en la anterior jornada de Liga. Además, incluye al lateral izquierdo Dídac Vilà, descartado la semana pasada por decisión técnica.

- Alineaciones probables

Deportivo Alavés: Pacheco; Alexis, Ely, Diéguez, Duarte; Manu García, Wakaso; Pedraza, Medrán, Ibai; Munir.

RCD Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Jurado, Javi Fuego, Darder, Piatti; Baptistao, Gerard Moreno.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano)

Estadio: Mendizorroza.

Horario: 18.30 hora local (17.30 gmt).

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (20º, 3 puntos); Espanyol (10º, 13 puntos)

La clave: La ansiedad del Alavés y el crecimiento del Espanyol.

El dato: El Alavés no ha ganado en casa esta temporada y el Espanyol no conoce el triunfo lejos de Cornellá.

La frase: Gianni De Biasi: "Es mejor no mirar a la clasificación".

El entorno: Mendizorroza rozará el lleno con casi 20.000 espectadores en sus gradas. EFE