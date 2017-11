Álvarez: "El que menos errores cometa y minimice detalles va a lograr ganar"

Asunción, 3 nov (EFE).-El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, que ambos equipos disputarán este domingo con el segundo como líder del Clausura, llevará a la victoria al equipo que "menos errores cometa y más minimice los detalles", dijo hoy el entrenador del Ciclón, Leonel Álvarez.

El colombiano habló este viernes en rueda de prensa al término de la penúltima sesión antes del encuentro y explicó que conseguir los tres puntos contra Olimpia es "clave y fundamental" para afianzar el liderato que los azulgranas ostentan desde hace varias fechas.

Aunque la tendencia de ambos equipos es opuesta, ya que Cerro Porteño viene de ganar sus últimos cinco encuentros y Olimpia de perder y empatar en las dos fechas anteriores, se trata de rachas que no influyen en un partido especial como este, según Álvarez.

"Sabemos que Olimpia es un equipo que sabe jugar esta clase de partidos, que el estado anímico cambia independientemente de las posiciones en las que estén los equipos; los clásicos son difíciles", resaltó el técnico tras dirigir a puerta cerrada a sus jugadores en las instalaciones del club, en Asunción.

El colombiano también indicó que ya tiene elegido el once que saltará al terreno de juego del estadio Defensores del Chaco, aunque todavía tiene una práctica más el sábado.

"Mañana es la última práctica y tomamos la decisión, aunque yo ya la tengo clara. Nosotros tenemos el once inicial listo. Cuando uno tiene el equipo armado esto ya es mucha ganancia", señaló.

Álvarez no dio demasiados datos al respecto pero sí adelantó que el joven interior Josué Colmán, que estaba en duda por un proceso vírico, saltará al césped en la alineación titular.

"Josué se ha ganado el derecho a empezar jugando y lo vamos a hacer con él. Esperamos que siga respondiendo porque indudablemente el ganador va a ser el equipo", expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo que viene realizando el argentino Diego Churín en la parte ofensiva, con ocho goles marcados en la liga local, cuatro de ellos en los últimos cinco encuentros.

"Se ha ganado su derecho a continuar siendo titular. Creo que anda en un buen momento, ya se está volviendo lo que buscamos: cuando no puede hacer gol, lo coloca. Se volvió un pasador, aguanta mucho el balón", indicó Álvarez.

"No solamente está aportando goles sino que también está aportando en la generación de fútbol, en el pase de gol. Necesitamos un delantero que se vuelva 'pasegol' y él lo está haciendo", agregó.

Cerro Porteño llega al superclásico del domingo en primera posición del Clausura con 30 puntos y tres de ventaja con Olimpia, que es tercero.

Guaraní, segundo a dos enteros de Cerro Porteño, jugará contra Nacional también el domingo.