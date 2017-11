El Barça quiere afianzar su liderato ante un Sevilla con carencias como visitante

Barcelona/Sevilla, 3 nov (EFE).- El Barcelona recibe este sábado, en el Camp Nou, y con la intención de afianzar su liderato antes del parón por selecciones, a un Sevilla aupado por el triunfo en el Champions, al que ha sometido con cierta regularidad en las últimas temporadas, y que llega evidenciando carencias como visitante.

El conjunto barcelonista, líder en la Liga, con cuatro puntos de ventaja con el segundo (Valencia), quiere alcanzar el último parón de la temporada como mínimo manteniendo esta referencia con el equipo valencianista, contra el que se verá las caras dentro de dos jornadas en Mestalla.

Los de Ernesto Valverde llegan al partido contra el Sevilla tras un pobre empate contra el Olympiacos (0-0), que le impidió sellar su pase matemático a los octavos de final de la Liga de Campeones. De Atenas se trajo un juego bastante pobre, así como el desacierto ofensivo, y lo peor fueron las dos lesiones de dos centrocampistas.

Así, durante este mes de noviembre, el Barcelona perderá a Sergi Roberto y André Gomes, ambos afectados por sendas lesiones en el bíceps femoral derecho. Ante esta pérdida, el Barça está expectante ante la recuperación del capitán, Andrés Iniesta, quien ya hace dos partidos que ha quedado fuera de la lista por problemas musculares.

La baja de Iniesta comporta para los azulgrana perder a un jugador determinante en el centro del campo, que genera fluidez de balón y orden en el juego. A pesar de su ausencia, los barcelonistas arrancaron un triunfo de mérito en San Mamés la semana pasada (0-2) y sólo llegaron al empate en Atenas el pasado martes, en un partido en el que debieron resolver sin problemas por la cantidad de oportunidades que generaron.

De hecho, este es el punto débil que está manifestando el Barcelona en los últimos partidos, en los que destaca por encima de todo la negación ante la meta que está atravesando Luis Suárez. Lionel Messi, con más solvencia ante la meta, también ha salido retratado en los últimos partidos en fallos clamorosos.

Por lo tanto, a pesar de que el juego no es excelso, el Barcelona sigue generando tráfico ofensivo en la meta rival, en la que el día que su ariete encuentre un punto de fortuna, su equipo empezará a vivir más liberado, y también él, ya que en los últimos partidos se ve a un Luis Suárez angustiado con la incapacidad de marcar gol en las numerosas ocasiones que se le brindan.

Tras no ir convocado a Atenas por cumplir un partido de sanción en la Liga de Campeones, Gerard Piqué volverá a la titularidad en la Liga, para hacer pareja con uno de los jugadores más en forma de la retaguardia azulgrana, el francés Samuel Umtiti.

al Sevilla, un rival instalado en la zona alta de la clasificación pero que lejos del Sánchez Pizjuán demuestra hasta ahora muy pocas cosas.

Los sevillistas, que lejos del Sánchez Pizjuán demuestran hasta ahora muy pocas cosas, arrancaron bien el curso como visitantes, con un empate en la 'Champions' en el campo del Liverpool inglés (2-2) y dos victorias en la liga, Getafe (0-1) y Girona (0-1), pero en esos partidos se vio mejor resultado que fútbol.

Después, llegaron visitas a plazas históricamente complicadas, como las del Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Valencia, y en todas se cayó, además de 5-1 encajado en la Liga de Campeones en Moscú ante el Spartak.

Las alarmas saltaron en un club que en las últimas temporadas no está acostumbrado a enlazar muchas derrotas y la vuelta Ramón Sánchez Pizjuán, tras casi un mes de partidos fuera de su estadio, ha sido el bálsamo para la plantilla que entrena el argentino Eduardo Berizzo.

La victoria del pasado sábado ante el Leganés y la del miércoles frente al Spartak, ambas por 2-1, han traído otra vez algo de tranquilidad, pero la exigente prueba de la recuperación está en el campo del Barcelona, donde los azulgranas acumulan un pleno de cinco victorias en la liga con dieciocho goles a favor y solo uno en contra.

Berizzo, como ya sucediera el miércoles en el partido europeo, tiene la baja del mediapunta argentino Joaquín Correa por un problema en el isquiotibial izquierdo, con lo que se une a los dos centrales lesionados de larga duración, el portugués Daniel Carriço y el argentino Nico Pareja.

En la visita del Spartak, además, salieron con mermas físicas tres futbolistas, el extremo Pablo Sarabia, el centrocampista argentino Éver Banega y el defensa también argentino Gabriel Mercado.

De ellos viajarán el mismo sábado a Barcelona Sarabia y Éver Banega pero no Mercado, quien padece una lesión en el isquiotibial derecho.

El argentino será sustituido en el lateral derecho por el francés Sébastien Corchia, mientras que el resto del equipo titular podría ser el mismo que salió ante el Spartak, aunque con la posibilidad de que esté el delantero colombiano Luis Muriel en lugar del francés Wissam Ben Yedder.

- Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez; Messi, Luis Suárez, Gerard Deulofeu.

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Éver Banega, Nolito; Ben Yedder o Muriel.

Árbitro: José Luis González González (comité castellano-leonés).

Estadio. Camp Nou.

Horario: 20.45 hora local (19.45 gmt).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Barcelona (1º, 28 puntos). Sevilla (5º, 19 puntos).

La clave: El Barça se encuentra en horas bajas ofensivas, a la espera de que su ariete, el uruguayo Luis Suárez, despierte su poder anotador.

El dato: El Camp Nou es un fortín para los Barça-Sevilla, donde el equipo andaluz sólo ha arrancado en Liga un punto en 13 años.

La frase: Ernesto Valverde, tras el último empate en la Champions: "No estamos contentos, pero sí satisfecho".

El entorno: El partido en el Camp Nou se podría ver envuelto como en las últimas semanas en una atmósfera enrarecida, después del encarcelamiento de ocho exconsejeros de la Generalitat.