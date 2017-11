Bolívar-Wilstermann, el duelo más atractivo de la jornada 15 en Bolivia

La Paz, 3 nov (EFE).- El Bolívar, del entrenador español Beñat San José, defenderá el domingo la punta del torneo boliviano de fútbol en su visita al Wilstermann, a cargo del peruano Roberto Mosquera, que no ha perdido en casa frente a ese equipo desde 2014.

El conjunto del español, primero con 29 puntos en la tabla de las posiciones, viajará al pueblo de Sacaba, vecino de la ciudad de Cochabamba (centro), con la misión llevarse una victoria y extender la brecha de tres unidades que lo separa del Wilstermann.

Se trata del partido más esperado de la jornada 15 del Clausura.

Bolívar no contará con su figura, el delantero Juan Carlos Arce, por lesión, ni con el defensor Luis Gutiérrez, también lastimado.

Ambos serán reemplazados por el ariete uruguayo Gastón Sirino y por el zaguero boliviano Ronald Eguino, respectivamente.

Debido a que el estadio de Cochabamba está siendo remodelado, el partido se jugará en el escenario de Sacaba que tiene un aforo máximo de 8.000 personas y al que no asistirá la hinchada del Bolívar para evitar fricciones con los fanáticos del dueño de casa.

Los de Mosquera pelean este año una clasificación a la Copa Libertadores de América del 2018 para tratar de reeditar la campaña de este año, en la que llegaron a cuartos de final.

El entrenador peruano, que todavía no definió el once inicial del domingo, se molestó por el rendimiento del equipo titular, que fue derrotado por el alterno con marcador de 0-1 en la práctica de fútbol del jueves.

El The Strongest, tercero con 24 puntos, tendrá en apariencia un partido más fácil cuando se enfrente el sábado al colista Nacional Potosí y con una victoria se mantendría al acecho del líder.

Otro de los partidos atractivos que se jugará el domingo será el Blooming-Oriente Petrolero, el clásico de la región de Santa Cruz y que promete un lleno completo del estadio Ramón Aguilera.

El Sport Boys de Warnes estrenará el domingo en el banco a su nuevo entrenador, Marcos Ferrufino, quien se hizo cargo del equipo esta semana para preparar el partido ante el Guabirá de local.

Los dirigidos por Ferrufino están presionados por los dirigentes del club, que han acusado a los jugadores de no preparar los partidos con trabajo y humildad para conseguir buenos resultados por "creerse Neymar".

La decimoquinta jornada se completará con el partido entre San José y Petrolero de Yacuiba el sábado en Oruro (oeste) y el domingo con el encuentro entre Real Potosí contra Universitario.

- Partidos de la decimoquinta jornada del torneo Clausura:

4.11: San José-Petrolero, The Strongest-Nacional Potosí.

5.11: Sport Boys-Guabirá, Real Potosí-Universitario, Wilstermann-Bolívar, Blooming-Oriente Petrolero.

- Clasificación: Pts

.1. Bolívar 29

.2. Wilstermann 26

.3. The Strongest 24

.4. Blooming 23

.5. Oriente Petrolero 21

.6. Real Potosí 20

.7. San José 19

.8. Petrolero 19

.9. Universitario 15

10. Sport Boys 15

11. Guabirá 14

12. Nacional Potosí 8.