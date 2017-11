Bolivia aplaza para marzo su amistoso ante Curazao por falta de jugadores

La Paz, 3 nov (EFE).- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió aplazar para marzo del próximo año el partido amistoso ante Curazao, previsto para el 12 de noviembre, debido a la "imposibilidad de contar con la totalidad de los jugadores convocados por el cuerpo técnico", informó hoy la institución.

La FBF no ha concretado qué jugadores no están disponibles para el seleccionador nacional, Mauricio Soria, pero varios clubes han señalado en las últimas horas que no podrán ceder a sus futbolistas al estar en una etapa decisiva en la liga profesional.

Por consiguiente, la Verde se enfrentará a la selección de Curazao en la fecha prevista inicialmente para el partido de revancha en territorio boliviano.

Ante el aplazamiento del amistoso, Soria viajará en los próximos días a Mendoza (Argentina) para supervisar a la selección sub'15 en el Campeonato Sudamericano de la categoría.