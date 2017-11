El derbi de Génova y el Fiorentina-Roma destacan en la 12ª jornada

El derbi del estadio Marassi que enfrentará al Génova y Sampdoria y la visita del Roma, rival del Atlético Madrid en la Liga de Campeones, al Fiorentina son los encuentros más destacados de la duodécima jornada de la Serie A italiana (Primera División.)

El fin de semana futbolístico transalpino verá al líder Nápoles visitar al Chievo Verona mientras que el Juventus, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, tendrá un duelo accesible en casa ante el colista Benevento, que todavía no ha puntuado este año.

El derbi de la "Lanterna" entre Génova y Sampdoria se disputará el sábado a las 20.45 locales (-1 GMT) y medirá a dos equipos en estado de forma completamente opuesto.

El Génova es penúltimo y solo ganó uno de los once partidos disputados este año mientras que el Sampdoria ocupa la sexta plaza y está practicando un fútbol de alto nivel, liderado por el talento de los uruguayos Lucas Torreira y Gastón Ramírez y los goles del colombiano Duván Zapata.

Ambos derbis del año pasado vieron al Sampdoria salir ganador y los hombres del técnico Marco Giampaolo están dispuestos a prolongar su racha positiva para alimentar su sueño de alcanzar una plaza en la próxima Liga Europa.

Por su parte, Fiorentina y Roma se verán las caras el domingo a las 15.00 locales (-1 GMT), con el conjunto romano, actualmente quinto, que busca su cuarta victoria consecutiva para mantener alta la presión sobre la cabeza de la tabla.

Los hombres del técnico Eusebio Di Francesco vienen de la contundente victoria europea 3-0 contra el Chelsea y llegan a la cita del domingo con un Stephan El Shaarawy, que marcó 3 goles en los últimos dos partidos, en un gran estado de forma.

El líder Nápoles, que cayó 2-4 el miércoles en la Liga de Campeones ante el Manchester City del técnico español Pep Guardiola, buscará reaccionar inmediatamente en su visita al Chievo Verona.

Para ello, el entrenador Maurizio Sarri se encomendará a su tridente "ligero", formado por el español José Callejón, el italiano Lorenzo Insigne y el belga Dries Mertens.

Sin embargo, los napolitanos perdieron por lesión a su lateral izquierdo titular, el argelino Faouzi Ghoulam, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que Sarri debería apostar por Cristian Maggio en su lugar.

El Inter está a dos puntos del Nápoles y recibirá al Torino en San Siro mientras que el Juventus jugará, también en casa, ante el Benevento, que está viviendo su peor arranque de la historia de la Serie A, con 11 derrotas en otros tantos partidos disputados.

Se perfila un encuentro plácido para los turineses y una buena ocasión para los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala para ampliar sus cuentas goleadoras (el "Pipita" marcó 6 goles ligueros y la "Joya" firmó 11).

Por su parte, el Lazio de Ciro Immobile, máximo artillero del campeonato con 14 goles, recibirá al Udinese con la voluntad de encadenar la séptima victoria consecutiva y seguir soñando con un rol de protagonista en esta Serie A.

Muy lejos de las primeras posiciones está el Milan, que es octavo a 15 puntos del liderato y que, tras otro decepcionante empate en la Liga Europa contra el AEK Atenas, no tiene margen de error en su visita al Sassuolo.

En la zona baja de la tabla, el Hellas Verona se medirá con el Cagliari mientras que el Crotone visitará el campo del Boloni.

El programa de la jornada lo completará la visita del Spal de Ferrara al Atalanta.

.

- Programa de la jornada:

. Sábado 4 noviembre:

18.00 Bolonia-Crotone

20.45 Génova-Sampdoria

. Domingo 5 noviembre:

12.30 Inter-Torino

15.00 Cagliari-Verona

15.00 Chievo-Nápoles

15.00 Fiorentina-Roma

15.00 Juventus-Benevento

15.00 Lazio-Udinese

18.00 Atalanta-Spal

20.45 Sassuolo-Milan