Desestimados recursos por sanción a Vigaray y Mérida y amonestación a Casemiro

Madrid, 3 nov (EFE).- El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó los recursos presentados por el Real Madrid, contra una amonestación a Casemiro, el Alavés contra el partido de sanción impuesto a Vigaray, por acumulación de amonestaciones, y de Osasuna por la tarjeta roja a Fran Mérida.

El Real Madrid recurrió contra la tarjeta amarilla mostrada a Carlos Henrique Casemiro en el encuentro de la novena jornada ante el Eibar por discutir con un contrario, pero Apelación rechazó en su reunión de este viernes sus alegaciones y ha mantenido la amonestación al jugador

"Las imágenes no pueden ser más rotundas en sentido contrario al pretendido por el recurrente (...) dados los violentos ademanes y expresiones alteradas que se divisan en ellas por parte del jugador sancionado, hasta el punto que bien puede decirse que la redacción del acta destaca por su prudencia y contención", señaló el Comité.

Apelación también desestimó el recurso del Alavés contra el partido de sanción que el Comité de Competición impuso a su jugador Martín Vigaray, tras ver la quinta tarjeta amarilla el pasado fin de semana ante el Valencia, dentro de la décima jornada.

El Alavés defendió que no había voluntariedad en el futbolista para derribar a un contrario en la disputa del balón, pero Apelación concluyó que el vídeo de la acción no permite considerar que hubo error arbitral.

El otro recurso rechazado por el Comité fue el de Osasuna contra la doble amonestación a Fran Mérida y su consiguiente expulsión contra el Barcelona B en la última jornada disputada (undécima).