Entrenador boliviano Baldivieso percibe el fin de su ciclo en el Carabobo

Caracas, 3 nov (EFE).- El entrenador del club venezolano Carabobo, el boliviano Julio César Baldivieso, dijo este viernes que ha "podido percibir" que no será renovado y que su ciclo al frente del club Granate está llegando a su fin, pese a seguir en carrera por el título y de haberlo clasificado a la Copa Libertadores.

"Estamos, seguramente, ya concluyendo nuestro ciclo en el Carabobo por lo que hemos podido percibir", dijo 'El Emperador' en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora, de la emisora Deportiva 1300 AM.

Baldivieso y su cuerpo técnico, integrado por el preparador físico chileno Cristóbal Rivas y el asistente paraguayo Francisco Argüello, firmaron contrato para dirigir al equipo valenciano hasta diciembre en el Torneo Clausura y la Copa Venezuela.

Antes, el trío llevó al Carabobo a dominar el Apertura aunque terminó con las manos vacías al no poder alzar el título, que a la postre ganó el Monagas.

"A nosotros como cuerpo técnico nos gustaría disfrutar de lo que hemos ganado, tener la posibilidad de disputar el torneo de la Copa Libertadores como lo hemos logrado con el equipo, pero eso pasa por la parte dirigencial", añadió Baldivieso.

Señaló que no mantiene conversaciones con ningún otro club en respeto a su contrato con el Carabobo.

"La idea es terminar lo mejor posible (con el Carabobo) y tener la posibilidad de, si no nos toman en cuenta acá, dirigir con otro equipo en Venezuela o de países de Sudamérica", dijo.

Este domingo, el Carabobo de Baldivieso visitará al Caracas en el inicio del octogonal del Torneo Clausura, instancia en la que se dirime al campeón del semestre.