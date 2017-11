El seleccionador de Portugal da descanso a Ronaldo para los 2 próximos amistosos

Lisboa, 3 nov (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, ha dado descanso al capitán de las "quinas", Cristiano Ronaldo, que no está convocado para los dos amistosos que disputará Portugal los días 10 y 14 de noviembre contra Arabia Saudí y Estados Unidos, respectivamente.

En la convocatoria, el seleccionador ha decidido incluir a algunos jugadores jóvenes para evaluarlos de cara al Mundial de Rusia 2018, tales como el lateral de la Real Sociedad Kevin Rodrigues o los defensas Ricardo Pereira (Braga) y Edgar Ié (Lille).

En la rueda de prensa donde dio a conocer la convocatoria, Fernando Santos también se refirió a jugadores de peso en la selección que no han sido convocados como André Gomes (Barcelona), William Carvalho o Nani, ya que "están en una segunda fase competitiva", después de que no tuvieran muchos minutos en el arranque liguero.

Antunes, defensa del Getafe, el lateral del Barcelona Nélson Semedo y el jugador del Valencia Goncalo Guedes también han sido convocados para los dos próximos partidos.

Otra de las sorpresas ha sido la ausencia del portero titular Rui Patricio, sustituido por José Sa, que ha arrebatado a Iker Casillas la titularidad en el Oporto.

Santos apostilló que la titularidad de Rui Patricio en la selección lusa es "indiscutible".

El primer encuentro lo jugarán contra Arabia Saudí el día 10 de noviembre las 19.15 horas (hora local) en el Estadio Municipal do Fontelo, en Viseu (a 80 kilómetros de la frontera española de Salamanca)

El segundo partido será el 14 de noviembre en el Estadio Municipal de la ciudad de Leiria "Dr. Magalhaes", donde el combinado de las "quinas" se medirá a la selección de los Estados Unidos.

Para los dos partidos, el precio único de la entrada será de 15 euros y todo el dinero se destinará a la reconstrucción de decenas viviendas afectadas por las llamas de los incendios forestales de Portugal en los que esta año han perdido la vida 109 personas.

El objetivo es que con el dinero que se recaude se puedan reconstruir algunas de las viviendas quemadas para que las familias afectadas tengan unas mejores Navidades, según la Federación Portuguesa de Fútbol.

Lista de convocados:

Porteros: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) y José Sá (FC Oporto)

Defensas: (Getafe), Edgar Ié (Lille), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Joao Cancelo (Inter), Luís Neto (Fenerbahce), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Ricardo Ferreira (SC Braga) y Ricardo Pereira (FC Oporto)

Medios: Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mário (Inter), Manuel Fernandes (Lokomotiv) y Rúben Neves (Wolverhampton)

Delanteros: André Silva (Milan), Bruma (RB Leipzig), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia) y Rony Lopes (Mónaco).