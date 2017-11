Más de 30.000 aficionados apoyan al Corinthians antes de recibir al Palmeiras

Sao Paulo, 4 nov (EFE).- Unos 32.000 aficionados acompañaron hoy el último entrenamiento del Corinthians, líder de la liga brasileña, en el estadio Itaquerao de Sao Paulo antes del partido de este domingo contra el Palmeiras correspondiente a la 32ª jornada.

El clásico paulista se presenta como decisivo para el título del Campeonato Brasileño, pues el Corinthians es primero en la clasificación con 59 puntos, a tan solo cinco de distancia del Palmeiras.

En caso de una victoria a domicilio, el Palmeiras, campeón la temporada pasada, se pondría a tan solo dos puntos a falta de seis jornadas para finalizar el campeonato.

El Corinthians, por su parte, confía en romper una racha negativa que le ha llevado a encadenar tres derrotas y un empate en los últimos cuatros partidos.

El técnico Fábio Carille confirmó en la práctica, abierta para el público, que habrá cambios en el once para recibir al Palmeiras.

De esta forma, todo apunta a que el once de inicio del Corinthians estará compuesto por el portero Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Pablo y Guilherme Arana en la defensa; Gabriel, Guilherme Camacho, Clayson, Rodriguinho y Ángel Romero, en el centro del campo; y Jô en punta.

Ante la presencia masiva de aficionados, Carille se dirigió al público al término de la práctica de este sábado para agradecer "el apoyo no solo de hoy, sino de todo el año".

"Muchas gracias, de corazón. Y viene en nosotros hacer un gran juego mañana y conquistar los tres puntos", afirmó el técnico, mientras era ovacionado desde las gradas.